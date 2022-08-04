https://crimea.ria.ru/20220804/na-zaporozhe-predotvratili-vyvoz-pokhischennoy-tekhniki-na-100-mln-rubley-1124066587.html

На Запорожье предотвратили вывоз похищенной техники на 100 млн рублей

На Запорожье предотвратили вывоз похищенной техники на 100 млн рублей - РИА Новости Крым, 04.08.2022

На Запорожье предотвратили вывоз похищенной техники на 100 млн рублей

Правоохранители предотвратили вывоз из Запорожской области дорогостоящей сельхозтехники на сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщил член главного совета... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T16:44

2022-08-04T16:44

2022-08-04T16:44

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Правоохранители предотвратили вывоз из Запорожской области дорогостоящей сельхозтехники на сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Изъятое имущество полицейские передали в военно-гражданскую администрацию, чтобы техника работала во благо жителей Запорожской области."Наши правоохранители не позволили нечистоплотным дельцам разграбить агропромышленный комплекс освобожденных территорий, который формировался за счет труда и добросовестных отчислений в налоговый фонд простых жителей", - заключил Рогов.Ранее в Запорожской ВГА сообщили о том, что украинские войска целенаправленно поджигают поля с пшеницей, расположенные на линии боевого разграничения. Причем, попытки уничтожения урожая предпринимаются одновременно в Запорожской и Херсонской областях.

https://crimea.ria.ru/20220728/v-khersone-i-zaporozhe-sozdany-vremennye-upravleniya-mvd-rossii-1123989360.html

запорожская область

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запорожская область, происшествия