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На Запорожье предотвратили вывоз похищенной техники на 100 млн рублей - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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На Запорожье предотвратили вывоз похищенной техники на 100 млн рублей
На Запорожье предотвратили вывоз похищенной техники на 100 млн рублей - РИА Новости Крым, 04.08.2022
На Запорожье предотвратили вывоз похищенной техники на 100 млн рублей
Правоохранители предотвратили вывоз из Запорожской области дорогостоящей сельхозтехники на сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщил член главного совета... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T16:44
2022-08-04T16:44
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Правоохранители предотвратили вывоз из Запорожской области дорогостоящей сельхозтехники на сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Изъятое имущество полицейские передали в военно-гражданскую администрацию, чтобы техника работала во благо жителей Запорожской области."Наши правоохранители не позволили нечистоплотным дельцам разграбить агропромышленный комплекс освобожденных территорий, который формировался за счет труда и добросовестных отчислений в налоговый фонд простых жителей", - заключил Рогов.Ранее в Запорожской ВГА сообщили о том, что украинские войска целенаправленно поджигают поля с пшеницей, расположенные на линии боевого разграничения. Причем, попытки уничтожения урожая предпринимаются одновременно в Запорожской и Херсонской областях.
https://crimea.ria.ru/20220728/v-khersone-i-zaporozhe-sozdany-vremennye-upravleniya-mvd-rossii-1123989360.html
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запорожская область, происшествия
На Запорожье предотвратили вывоз похищенной техники на 100 млн рублей

МВД предотвратило на Запорожье вывоз похищенной сельхозтехники на 100 млн рублей

16:44 04.08.2022
 
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаНа Запорожье предотвращён вывоз похищенной техники на сумму более 100 млн руб.
На Запорожье предотвращён вывоз похищенной техники на сумму более 100 млн руб.
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Правоохранители предотвратили вывоз из Запорожской области дорогостоящей сельхозтехники на сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Сотрудники МВД Запорожской области предотвратили хищение сельскохозяйственной техники в разгар уборки сельхозпродукции в регионе. В числе похищенного оказался комбайн и навесное оборудование к нему для уборки урожая, которой так не хватает нашим фермерам в данный период", - написал он в своем Telegram-канале.
Изъятое имущество полицейские передали в военно-гражданскую администрацию, чтобы техника работала во благо жителей Запорожской области.
"Наши правоохранители не позволили нечистоплотным дельцам разграбить агропромышленный комплекс освобожденных территорий, который формировался за счет труда и добросовестных отчислений в налоговый фонд простых жителей", - заключил Рогов.
Ранее в Запорожской ВГА сообщили о том, что украинские войска целенаправленно поджигают поля с пшеницей, расположенные на линии боевого разграничения. Причем, попытки уничтожения урожая предпринимаются одновременно в Запорожской и Херсонской областях.
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