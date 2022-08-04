На Запорожье предотвратили вывоз похищенной техники на 100 млн рублей
МВД предотвратило на Запорожье вывоз похищенной сельхозтехники на 100 млн рублей
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаНа Запорожье предотвращён вывоз похищенной техники на сумму более 100 млн руб.
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Правоохранители предотвратили вывоз из Запорожской области дорогостоящей сельхозтехники на сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Сотрудники МВД Запорожской области предотвратили хищение сельскохозяйственной техники в разгар уборки сельхозпродукции в регионе. В числе похищенного оказался комбайн и навесное оборудование к нему для уборки урожая, которой так не хватает нашим фермерам в данный период", - написал он в своем Telegram-канале.
Изъятое имущество полицейские передали в военно-гражданскую администрацию, чтобы техника работала во благо жителей Запорожской области.
"Наши правоохранители не позволили нечистоплотным дельцам разграбить агропромышленный комплекс освобожденных территорий, который формировался за счет труда и добросовестных отчислений в налоговый фонд простых жителей", - заключил Рогов.
Ранее в Запорожской ВГА сообщили о том, что украинские войска целенаправленно поджигают поля с пшеницей, расположенные на линии боевого разграничения. Причем, попытки уничтожения урожая предпринимаются одновременно в Запорожской и Херсонской областях.