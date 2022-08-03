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Украина заочно арестовала суда России и Сирии - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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Украина заочно арестовала суда России и Сирии
Украина заочно арестовала суда России и Сирии - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Украина заочно арестовала суда России и Сирии
Украинский суд заочно наложил арест на четыре судна, заподозрив их в якобы незаконном вывозе украинского зерна в третьи страны, сообщили в Госпогранслужбе... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T17:51
2022-08-03T17:51
украина
крым
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Украинский суд заочно наложил арест на четыре судна, заподозрив их в якобы незаконном вывозе украинского зерна в третьи страны, сообщили в Госпогранслужбе Украины.По данным украинского ведомства, три российских судна и одно сирийское транспортировали груз через закрытые порты Крыма.В украинском ведомстве сообщили, что свидетельствующая об этом информация передана прокуратуре Херсонской области, которая остается под контролем киевского режима. Возбуждено уголовное дело по статьям "нарушение законов и обычаев войны" и "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.В конце июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://crimea.ria.ru/20220118/siriya-gotova-pokupat-u-kryma-do-2-mln-tonn-zerna-v-god-1122076141.html
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украина, крым, российская федерация (россия, рф), сирия
Украина заочно арестовала суда России и Сирии

Погранслужба Украины: суд заочно арестовал три российских и одно сирийское судно

17:51 03.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГоспогранслужба Украины
Госпогранслужба Украины - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Украинский суд заочно наложил арест на четыре судна, заподозрив их в якобы незаконном вывозе украинского зерна в третьи страны, сообщили в Госпогранслужбе Украины.
По данным украинского ведомства, три российских судна и одно сирийское транспортировали груз через закрытые порты Крыма.
"Российские суда "Матрос Кошка", "Матрос Позинич" и "Михаил Ненашев", а также сирийское Finikia определенное время транспортировали украинское зерно через закрытые порты ТОТ АР Крым. Украинский суд заочно наложил арест на указанные суда", — цитирует РИА Новости опубликованное в Telegram-канале заявление.
В украинском ведомстве сообщили, что свидетельствующая об этом информация передана прокуратуре Херсонской области, которая остается под контролем киевского режима. Возбуждено уголовное дело по статьям "нарушение законов и обычаев войны" и "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".
Уборка зерновых. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 17:38
Через порты Крыма в Сирию будут поставлять до 2 млн тонн зерна в год
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
В конце июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Море - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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Из порта Одессы вышло первое судно с зерном
 
УкраинаКрымРоссийская Федерация (Россия, РФ)Сирия
 
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