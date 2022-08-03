https://crimea.ria.ru/20220803/ukraina-zaochno-arestovala-suda-rossii-i-sirii-1124055701.html

Украина заочно арестовала суда России и Сирии

Украина заочно арестовала суда России и Сирии - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Украина заочно арестовала суда России и Сирии

Украинский суд заочно наложил арест на четыре судна, заподозрив их в якобы незаконном вывозе украинского зерна в третьи страны, сообщили в Госпогранслужбе... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T17:51

2022-08-03T17:51

2022-08-03T17:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Украинский суд заочно наложил арест на четыре судна, заподозрив их в якобы незаконном вывозе украинского зерна в третьи страны, сообщили в Госпогранслужбе Украины.По данным украинского ведомства, три российских судна и одно сирийское транспортировали груз через закрытые порты Крыма.В украинском ведомстве сообщили, что свидетельствующая об этом информация передана прокуратуре Херсонской области, которая остается под контролем киевского режима. Возбуждено уголовное дело по статьям "нарушение законов и обычаев войны" и "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.В конце июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://crimea.ria.ru/20220118/siriya-gotova-pokupat-u-kryma-do-2-mln-tonn-zerna-v-god-1122076141.html

https://crimea.ria.ru/20220801/iz-porta-odessy-vyshlo-pervoe-sudno-s-zernom-1124019485.html

украина

крым

российская федерация (россия, рф)

сирия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, крым, российская федерация (россия, рф), сирия