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Прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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Прогноз погоды для Крыма на среду
Прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Прогноз погоды для Крыма на среду
В ближайшие сутки в Крыму пройдут кратковременные, местами сильные, грозовые дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 02.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму пройдут кратковременные, местами сильные, грозовые дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +27…29.В Севастополе облачно, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с, при грозе шквал 10-15 м/с. Ночью столбики термометров покажут +20…22, днем воздух прогреется до +26…28.В курортных городах переменная облачность, днем и ночью пройдут грозовые дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии температура воздуха ночью +20…22. Днем столбики термометров покажут +28…30.В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение, в западных и южных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Температура воды в Азовском море и Керченском проливе +27. В Севастополе, Алуште, Ялте и Феодосии вода прогрелась до +25. В Евпатории +24. Холоднее вода в Черноморском – +22.
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погода, крымская погода, крым, общество
Прогноз погоды для Крыма на среду

Прогноз погоды в Крыму на среду, 3 августа

00:01 03.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму пройдут кратковременные, местами сильные, грозовые дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

"Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17…22; днем +27…32, в горах +20…25", - говорится в сообщении.

В Симферополе переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +27…29.
В Севастополе облачно, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с, при грозе шквал 10-15 м/с. Ночью столбики термометров покажут +20…22, днем воздух прогреется до +26…28.
В курортных городах переменная облачность, днем и ночью пройдут грозовые дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии температура воздуха ночью +20…22. Днем столбики термометров покажут +28…30.
В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение, в западных и южных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Температура воды в Азовском море и Керченском проливе +27. В Севастополе, Алуште, Ялте и Феодосии вода прогрелась до +25. В Евпатории +24. Холоднее вода в Черноморском – +22.
 
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