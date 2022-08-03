https://crimea.ria.ru/20220803/prognoz-pogody-dlya-kryma-na-sredu-1124040932.html

Прогноз погоды для Крыма на среду

Прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Прогноз погоды для Крыма на среду

В ближайшие сутки в Крыму пройдут кратковременные, местами сильные, грозовые дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-03T00:01

2022-08-03T00:01

2022-08-02T17:38

погода

крымская погода

крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123913760_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d7680c5797a2d6d7b4d2a72a031ec48c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму пройдут кратковременные, местами сильные, грозовые дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +27…29.В Севастополе облачно, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с, при грозе шквал 10-15 м/с. Ночью столбики термометров покажут +20…22, днем воздух прогреется до +26…28.В курортных городах переменная облачность, днем и ночью пройдут грозовые дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии температура воздуха ночью +20…22. Днем столбики термометров покажут +28…30.В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение, в западных и южных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Температура воды в Азовском море и Керченском проливе +27. В Севастополе, Алуште, Ялте и Феодосии вода прогрелась до +25. В Евпатории +24. Холоднее вода в Черноморском – +22.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, крымская погода, крым, общество