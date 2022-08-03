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Две "Точки-У" сбиты под Херсоном — Минобороны - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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Две "Точки-У" сбиты под Херсоном — Минобороны
Две "Точки-У" сбиты под Херсоном — Минобороны - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Две "Точки-У" сбиты под Херсоном — Минобороны
Вооруженными силами России были перехвачены две украинские ракеты "Точка-У" под Херсоном и сбиты пять украинских беспилотников в Харьковской области. Об этом в... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T12:46
2022-08-03T12:46
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Вооруженными силами России были перехвачены две украинские ракеты "Точка-У" под Херсоном и сбиты пять украинских беспилотников в Харьковской области. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, силами противовоздушной обороны были сбиты пять украинских беспилотников в ДНР и Харьковской области."В ходе контрбатарейной борьбы подавлено два взвода реактивных систем залпового огня "Град", три артиллерийских взвода орудий "Мста-Б", три взвода орудий "Гвоздика" и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях", — добавили в министерстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1669 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4231 танк и другие боевые бронированные машины, 782 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3242 орудия полевой артиллерии и миномет, а также 4676 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20220802/ukrainskie-beviki-rasstrelyali-avtobus-s-lyudmi-v-khersonskoy-oblasti-1124044388.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)
Две "Точки-У" сбиты под Херсоном — Минобороны

Минобороны: под Херсоном сбиты две украинские "Точки-У"

12:46 03.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Вооруженными силами России были перехвачены две украинские ракеты "Точка-У" под Херсоном и сбиты пять украинских беспилотников в Харьковской области. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.
"Перехвачены две баллистические ракеты "Точка-У" в районе Чернобаевки Херсонской области", — сообщили в Минобороны.
Кроме того, силами противовоздушной обороны были сбиты пять украинских беспилотников в ДНР и Харьковской области.
"В ходе контрбатарейной борьбы подавлено два взвода реактивных систем залпового огня "Град", три артиллерийских взвода орудий "Мста-Б", три взвода орудий "Гвоздика" и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях", — добавили в министерстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1669 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4231 танк и другие боевые бронированные машины, 782 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3242 орудия полевой артиллерии и миномет, а также 4676 единиц специальной военной автомобильной техники.
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