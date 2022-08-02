https://crimea.ria.ru/20220802/azov-priznan-terroristicheskoy-organizatsiey-v-rf--verkhovnyy-sud-1124036312.html
"Азов"* признан террористической организацией в РФ — Верховный суд
"Азов"* признан террористической организацией в РФ — Верховный суд - РИА Новости Крым, 02.08.2022
"Азов"* признан террористической организацией в РФ — Верховный суд
Украинский батальон "Азов"* признан Верховным судом России террористической организацией. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда. РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T14:05
2022-08-02T14:05
2022-08-02T14:06
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Украинский батальон "Азов"* признан Верховным судом России террористической организацией. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда."Признать батальон "Азов"* террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России", — сказано в решении суда.Решение о признании националистического батальона "Азов"* террористической организацией будут исполнять немедленно, не дожидаясь вступления в силу, решил Верховный суд РФ.Против отдельных боевиков "Азова"* в России уже возбуждались уголовные дела по статьям об экстремизме и наемничестве. Теперь украинские боевики могут быть привлечены к ответственности как пособники, участники и организаторы террористической организации, что предусматривает более серьезные наказания.Так, УК РФ предусматривает срок от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов — от 15 до 20 лет. При этом закон освобождает от ответственности лиц, добровольно прекративших участие в такой организации до задержания и начала следственных действий.* Запрещенная в России террористическая организация
https://crimea.ria.ru/20220701/volodin-prokommentiroval-informatsiyu-ob-obmene-plennykh-azovtsev-1123718911.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), закон и право
"Азов"* признан террористической организацией в РФ — Верховный суд
Верховный суд России запретил батальон "Азов"* и признал его террористической организацией
14:05 02.08.2022 (обновлено: 14:06 02.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Украинский батальон "Азов"* признан Верховным судом России террористической организацией. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.
"Признать батальон "Азов"* террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России", — сказано в решении суда.
Решение о признании националистического батальона "Азов"* террористической организацией будут исполнять немедленно, не дожидаясь вступления в силу, решил Верховный суд РФ.
Против отдельных боевиков "Азова"* в России уже возбуждались уголовные дела по статьям об экстремизме и наемничестве. Теперь украинские боевики могут быть привлечены к ответственности как пособники, участники и организаторы террористической организации, что предусматривает более серьезные наказания.
Так, УК РФ предусматривает срок от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов — от 15 до 20 лет. При этом закон освобождает от ответственности лиц, добровольно прекративших участие в такой организации до задержания и начала следственных действий.
* Запрещенная в России террористическая организация