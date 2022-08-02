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"Азов"* признан террористической организацией в РФ — Верховный суд - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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"Азов"* признан террористической организацией в РФ — Верховный суд
"Азов"* признан террористической организацией в РФ — Верховный суд - РИА Новости Крым, 02.08.2022
"Азов"* признан террористической организацией в РФ — Верховный суд
Украинский батальон "Азов"* признан Верховным судом России террористической организацией. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда. РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T14:05
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российская федерация (россия, рф)
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Украинский батальон "Азов"* признан Верховным судом России террористической организацией. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда."Признать батальон "Азов"* террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России", — сказано в решении суда.Решение о признании националистического батальона "Азов"* террористической организацией будут исполнять немедленно, не дожидаясь вступления в силу, решил Верховный суд РФ.Против отдельных боевиков "Азова"* в России уже возбуждались уголовные дела по статьям об экстремизме и наемничестве. Теперь украинские боевики могут быть привлечены к ответственности как пособники, участники и организаторы террористической организации, что предусматривает более серьезные наказания.Так, УК РФ предусматривает срок от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов — от 15 до 20 лет. При этом закон освобождает от ответственности лиц, добровольно прекративших участие в такой организации до задержания и начала следственных действий.* Запрещенная в России террористическая организация
https://crimea.ria.ru/20220701/volodin-prokommentiroval-informatsiyu-ob-obmene-plennykh-azovtsev-1123718911.html
https://crimea.ria.ru/20220617/shtab-azova-unichtozhen-v-kharkovskoy-oblasti--minoborony-1123568196.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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российская федерация (россия, рф), закон и право
"Азов"* признан террористической организацией в РФ — Верховный суд

Верховный суд России запретил батальон "Азов"* и признал его террористической организацией

14:05 02.08.2022 (обновлено: 14:06 02.08.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБойцы батальона "Азов"*. Архивное фото
Бойцы батальона Азов*. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Евгений Котенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Украинский батальон "Азов"* признан Верховным судом России террористической организацией. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.
"Признать батальон "Азов"* террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России", — сказано в решении суда.
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Володин прокомментировал информацию об обмене пленных "азовцев"
Решение о признании националистического батальона "Азов"* террористической организацией будут исполнять немедленно, не дожидаясь вступления в силу, решил Верховный суд РФ.
Против отдельных боевиков "Азова"* в России уже возбуждались уголовные дела по статьям об экстремизме и наемничестве. Теперь украинские боевики могут быть привлечены к ответственности как пособники, участники и организаторы террористической организации, что предусматривает более серьезные наказания.
Истребитель Су-35 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 12:27
Штаб "Азова" уничтожен в Харьковской области — Минобороны
Так, УК РФ предусматривает срок от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов — от 15 до 20 лет. При этом закон освобождает от ответственности лиц, добровольно прекративших участие в такой организации до задержания и начала следственных действий.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
Российская Федерация (Россия, РФ)Закон и право
 
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