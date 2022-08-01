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В МИД РФ назвали одну из важнейших задач России в Африке
В МИД РФ назвали одну из важнейших задач России в Африке - РИА Новости Крым, 01.08.2022
В МИД РФ назвали одну из важнейших задач России в Африке
Задача России совместно с властями ряда африканских регионов, в которых уровень террористической опасности сегодня довольно высок, - предотвратить объединение... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T17:29
2022-08-01T17:29
2022-08-01T17:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Задача России совместно с властями ряда африканских регионов, в которых уровень террористической опасности сегодня довольно высок, - предотвратить объединение "террористов всех мастей" на этом континенте. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.Он констатировал, что развитие ситуации в области безопасности в Африке вызывает особую обеспокоенность.Он добавил, что противостоять угрозе объединения террористов в Африке в нынешних условиях очень непросто, так как "предпосылки для этого в некоторых уголках региона уже созданы".По словам Тарабрина, наибольшая террористическая угроза, как и все последние десять лет, исходит от международных террористических организаций "Исламское государство Ирака и Леванта"* (ИГИЛ*), "Аль-Каида"* и связанных с ними экстремистских группировок, действующих преимущественно на Ближнем Востоке и в Африке, а также Южной и Юго-Восточной Азии.Дипломат отметил, что террористам за это время удалось существенно расширить свою пропагандистскую и вербовочную работу для радикализации населения на фоне нерешенных социально-экономических проблем и обнищания населения в ряде африканских стран."Все это, вкупе с легким доступом к стрелковому оружию, безусловно, только усугубляет обстановку", – заметил Тарабрин.С 23 по 27 июля глава МИД России Сергей Лавров посетил Египет, Конго, Уганду и Эфиопию, с властями которых состоялся политический диалог и были обсуждены военно-техническое и торгово-экономическое сотрудничество.* Террористическая организация, запрещенная на территории РФ
https://crimea.ria.ru/20220729/ekspert-rasskazal-kak-izmenyatsya-otnosheniya-rossii-i-izrailya-1123988701.html
https://crimea.ria.ru/20220729/slova-makrona-o-rasshirenii-svyazey-rf-i-afriki-oskorbitelny--lavrov-1123994773.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, политика, российская федерация (россия, рф), министерство иностранных дел рф (мид рф)
В МИД РФ назвали одну из важнейших задач России в Африке
МИД: недопущение возникновения "халифата в версии 2.0" – одна из задач РФ и Африке
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Задача России совместно с властями ряда африканских регионов, в которых уровень террористической опасности сегодня довольно высок, - предотвратить объединение "террористов всех мастей" на этом континенте. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.
Он констатировал, что развитие ситуации в области безопасности в Африке вызывает особую обеспокоенность.
"Сегодня первоочередным вопросом повестки дня для стран этого континента является предотвращение консолидации там террористов всех мастей и недопущение возникновения "халифата в версии 2.0", – сказал Тарабрин, отметив, что предотвратить такое развитие событий – "наша общая задача".
Он добавил, что противостоять угрозе объединения террористов в Африке в нынешних условиях очень непросто, так как "предпосылки для этого в некоторых уголках региона уже созданы".
По словам Тарабрина, наибольшая террористическая угроза, как и все последние десять лет, исходит от международных террористических организаций "Исламское государство Ирака и Леванта"* (ИГИЛ*), "Аль-Каида"* и связанных с ними экстремистских группировок, действующих преимущественно на Ближнем Востоке и в Африке, а также Южной и Юго-Восточной Азии.
Дипломат отметил, что террористам за это время удалось существенно расширить свою пропагандистскую и вербовочную работу для радикализации населения на фоне нерешенных социально-экономических проблем и обнищания населения в ряде африканских стран.
"Все это, вкупе с легким доступом к стрелковому оружию, безусловно, только усугубляет обстановку", – заметил Тарабрин.
С 23 по 27 июля глава МИД России Сергей Лавров посетил Египет, Конго, Уганду и Эфиопию, с властями которых состоялся политический диалог и были обсуждены военно-техническое и торгово-экономическое сотрудничество.
* Террористическая организация, запрещенная на территории РФ