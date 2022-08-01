https://crimea.ria.ru/20220801/v-mid-rf-nazvali-odnu-iz-vazhneyshikh-zadach-rossii-v-afrike-1124022826.html

В МИД РФ назвали одну из важнейших задач России в Африке

В МИД РФ назвали одну из важнейших задач России в Африке - РИА Новости Крым, 01.08.2022

В МИД РФ назвали одну из важнейших задач России в Африке

Задача России совместно с властями ряда африканских регионов, в которых уровень террористической опасности сегодня довольно высок, - предотвратить объединение... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T17:29

2022-08-01T17:29

2022-08-01T17:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Задача России совместно с властями ряда африканских регионов, в которых уровень террористической опасности сегодня довольно высок, - предотвратить объединение "террористов всех мастей" на этом континенте. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.Он констатировал, что развитие ситуации в области безопасности в Африке вызывает особую обеспокоенность.Он добавил, что противостоять угрозе объединения террористов в Африке в нынешних условиях очень непросто, так как "предпосылки для этого в некоторых уголках региона уже созданы".По словам Тарабрина, наибольшая террористическая угроза, как и все последние десять лет, исходит от международных террористических организаций "Исламское государство Ирака и Леванта"* (ИГИЛ*), "Аль-Каида"* и связанных с ними экстремистских группировок, действующих преимущественно на Ближнем Востоке и в Африке, а также Южной и Юго-Восточной Азии.Дипломат отметил, что террористам за это время удалось существенно расширить свою пропагандистскую и вербовочную работу для радикализации населения на фоне нерешенных социально-экономических проблем и обнищания населения в ряде африканских стран."Все это, вкупе с легким доступом к стрелковому оружию, безусловно, только усугубляет обстановку", – заметил Тарабрин.С 23 по 27 июля глава МИД России Сергей Лавров посетил Египет, Конго, Уганду и Эфиопию, с властями которых состоялся политический диалог и были обсуждены военно-техническое и торгово-экономическое сотрудничество.* Террористическая организация, запрещенная на территории РФ

https://crimea.ria.ru/20220729/ekspert-rasskazal-kak-izmenyatsya-otnosheniya-rossii-i-izrailya-1123988701.html

https://crimea.ria.ru/20220729/slova-makrona-o-rasshirenii-svyazey-rf-i-afriki-oskorbitelny--lavrov-1123994773.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, политика, российская федерация (россия, рф), министерство иностранных дел рф (мид рф)