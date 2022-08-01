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Три человека погибли и два пострадали в ДТП в Сакском районе Крыма
Три человека погибли и два пострадали в ДТП в Сакском районе Крыма - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Три человека погибли и два пострадали в ДТП в Сакском районе Крыма
Три человека погибли и двое в больнице в результате аварии на трассе Симферополь-Евпатория в ночь на понедельник, прокуратура контролирует ход и результаты... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T10:13
2022-08-01T10:13
2022-08-01T10:21
ситуация на дорогах крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Три человека погибли и двое в больнице в результате аварии на трассе Симферополь-Евпатория в ночь на понедельник, прокуратура контролирует ход и результаты проверки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Инцидент произошел в Сакском районе Крыма ночью 31 июля. По предварительным данным, автомобиль Renault Symbol выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с LADA Granta.В МВД по республике уточнили, что среди пострадавших - 16-летняя девушка.Ранее в Ставропольском крае после ДТП маршрутного такси и легковушки погибли пять человек.
https://crimea.ria.ru/20220718/smertelnoe-dtp-v-krymu-kamaz-snes-legkovushku-s-passazhirami-1123888142.html
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происшествия, крым
Три человека погибли и два пострадали в ДТП в Сакском районе Крыма
Прокуратура РК: три человека погибли и два пострадали в ДТП в Сакском районе Крыма
10:13 01.08.2022 (обновлено: 10:21 01.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Три человека погибли и двое в больнице в результате аварии на трассе Симферополь-Евпатория в ночь на понедельник, прокуратура контролирует ход и результаты проверки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Инцидент произошел в Сакском районе Крыма ночью 31 июля. По предварительным данным, автомобиль Renault Symbol выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с LADA Granta.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира автомобиля Renault Symbol скончались от полученных травм. Водитель автомобиля LADA и пассажир Renault получили телесные повреждения и доставлены в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.
В МВД по республике уточнили, что среди пострадавших - 16-летняя девушка.
Ранее в Ставропольском крае после ДТП маршрутного такси и легковушки погибли пять человек
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