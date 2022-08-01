https://crimea.ria.ru/20220801/tri-cheloveka-pogibli-i-dva-postradali-v-dtp-v-sakskom-rayone-kryma-1124020922.html

Три человека погибли и два пострадали в ДТП в Сакском районе Крыма

Три человека погибли и два пострадали в ДТП в Сакском районе Крыма - РИА Новости Крым, 01.08.2022

Три человека погибли и два пострадали в ДТП в Сакском районе Крыма

Три человека погибли и двое в больнице в результате аварии на трассе Симферополь-Евпатория в ночь на понедельник, прокуратура контролирует ход и результаты... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T10:13

2022-08-01T10:13

2022-08-01T10:21

ситуация на дорогах крыма

происшествия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Три человека погибли и двое в больнице в результате аварии на трассе Симферополь-Евпатория в ночь на понедельник, прокуратура контролирует ход и результаты проверки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Инцидент произошел в Сакском районе Крыма ночью 31 июля. По предварительным данным, автомобиль Renault Symbol выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с LADA Granta.В МВД по республике уточнили, что среди пострадавших - 16-летняя девушка.Ранее в Ставропольском крае после ДТП маршрутного такси и легковушки погибли пять человек.

https://crimea.ria.ru/20220718/smertelnoe-dtp-v-krymu-kamaz-snes-legkovushku-s-passazhirami-1123888142.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым