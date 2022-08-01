https://crimea.ria.ru/20220801/rossiya-ne-budet-rabotat-s-nedruzhestvennymi-stranami-sebe-v-uscherb--putin-1124025542.html
Россия не будет работать с недружественными странами себе в ущерб – Путин
Россия не будет работать с недружественными странами себе в ущерб – Путин - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Россия не будет работать с недружественными странами себе в ущерб – Путин
Россия останется надежным поставщиком для настроенных на предсказуемое сотрудничество зарубежных партнеров, но работать себе в ущерб с недружественными странами РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T15:01
2022-08-01T15:01
2022-08-01T15:06
владимир путин (политик)
экономика
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Россия останется надежным поставщиком для настроенных на предсказуемое сотрудничество зарубежных партнеров, но работать себе в ущерб с недружественными странами не будет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса.Путин подписал указ об экономических мерах против недружественных стран >>По словам президента, Россия ответственно относится к обязательствам перед зарубежными покупателями металлургической продукции и останется для них надежным поставщиком, независимо от политической ситуации.Ранее Путин пообещал молниеносный ответ ВМФ на угрозу свободы и суверенитету России.
https://crimea.ria.ru/20220405/rf-mozhet-snizit-produktovyy-eksport-v-nedruzhestvennye-strany---putin-1122855255.html
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владимир путин (политик), экономика, политика
Россия не будет работать с недружественными странами себе в ущерб – Путин
Президент Путин: Россия не будет работать себе в ущерб с недружественными странами
15:01 01.08.2022 (обновлено: 15:06 01.08.2022)