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Россия не будет работать с недружественными странами себе в ущерб – Путин - РИА Новости Крым, 01.08.2022
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Россия не будет работать с недружественными странами себе в ущерб – Путин
Россия не будет работать с недружественными странами себе в ущерб – Путин - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Россия не будет работать с недружественными странами себе в ущерб – Путин
Россия останется надежным поставщиком для настроенных на предсказуемое сотрудничество зарубежных партнеров, но работать себе в ущерб с недружественными странами РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T15:01
2022-08-01T15:06
владимир путин (политик)
экономика
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Россия останется надежным поставщиком для настроенных на предсказуемое сотрудничество зарубежных партнеров, но работать себе в ущерб с недружественными странами не будет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса.Путин подписал указ об экономических мерах против недружественных стран &gt;&gt;По словам президента, Россия ответственно относится к обязательствам перед зарубежными покупателями металлургической продукции и останется для них надежным поставщиком, независимо от политической ситуации.Ранее Путин пообещал молниеносный ответ ВМФ на угрозу свободы и суверенитету России.
https://crimea.ria.ru/20220405/rf-mozhet-snizit-produktovyy-eksport-v-nedruzhestvennye-strany---putin-1122855255.html
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владимир путин (политик), экономика, политика
Россия не будет работать с недружественными странами себе в ущерб – Путин

Президент Путин: Россия не будет работать себе в ущерб с недружественными странами

15:01 01.08.2022 (обновлено: 15:06 01.08.2022)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе ПМЭФ-2022
Президент РФ В. Путин принял участие в работе ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Россия останется надежным поставщиком для настроенных на предсказуемое сотрудничество зарубежных партнеров, но работать себе в ущерб с недружественными странами не будет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса.
Путин подписал указ об экономических мерах против недружественных стран >>
По словам президента, Россия ответственно относится к обязательствам перед зарубежными покупателями металлургической продукции и останется для них надежным поставщиком, независимо от политической ситуации.
"Для тех, кто настроен на взаимовыгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надежными партнерами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение. Это касается не только рынка металлов, но и других наших экспортных товаров", – сказал российский лидер.
Ранее Путин пообещал молниеносный ответ ВМФ на угрозу свободы и суверенитету России.
Работа портового грузового контейнерного терминала - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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