https://crimea.ria.ru/20220801/pervye-novye-doma-v-mariupole-sdadut-uzhe-etoy-osenyu-1124022221.html

Первые новые дома в Мариуполе сдадут уже этой осенью

Первые новые дома в Мариуполе сдадут уже этой осенью - РИА Новости Крым, 01.08.2022

Первые новые дома в Мариуполе сдадут уже этой осенью

Первые новые жилые дома для жителей Мариуполя (Донецкая Народная Республика) будут сданы в эксплуатацию уже в сентябре, до конца года планируется привести в... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T11:23

2022-08-01T11:23

2022-08-01T11:23

новая жизнь на освобожденных территориях

донецкая народная республика (днр)

марат хуснуллин

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Первые новые жилые дома для жителей Мариуполя (Донецкая Народная Республика) будут сданы в эксплуатацию уже в сентябре, до конца года планируется привести в порядок 90 социальных объектов города, сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.Кроме того, сегодня в Мариуполе идет активная работа по замене энергетических сетей и сетей водоснабжения, ремонту котельных. В частности, по словам Хуснуллина, в городе планируется полная замена труб водоснабжения."Мы по Мариуполю посмотрели, для себя я принял решение менять все трубы. Кусками латать смысла нет. Вот есть кусок трубы, которая наполовину пропускает воду, какой смысл к ней присоединять цельную трубу? Поэтому мы приняли решение заменить все трубы, как минимум магистральные", – пояснил он.Зампред правительства РФ добавил, что мастер-план восстановления Мариуполя предусматривает создание транспортной инфраструктуры, в том числе рассматривается вариант использования городских поездов. Также планируется строительство набережной, дополнительных парков."Полностью рассмотрели подходы по восстановлению исторического центра. Все здания в центре, которые не разрушены, полностью восстановим. Делаем новые подходы к парковочному пространству, к развитию общественного транспорта. Задали стандарты благоустройства, даже цветовые решения домов задали, чтобы у города появилось новое лицо", – рассказал Хуснуллин.Ранее Хуснуллин представил президенту страны Владимиру Путину план восстановления Мариуполя. По словам вице-премьера, город можно полностью восстановить в течение трех лет.

https://crimea.ria.ru/20220801/khusnullin-rasskazal-otkuda-vozmut-dengi-na-vosstanovlenie-donbassa-1124021665.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), марат хуснуллин, экономика