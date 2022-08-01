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Первые новые дома в Мариуполе сдадут уже этой осенью - РИА Новости Крым, 01.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Первые новые дома в Мариуполе сдадут уже этой осенью
Первые новые дома в Мариуполе сдадут уже этой осенью - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Первые новые дома в Мариуполе сдадут уже этой осенью
Первые новые жилые дома для жителей Мариуполя (Донецкая Народная Республика) будут сданы в эксплуатацию уже в сентябре, до конца года планируется привести в... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T11:23
2022-08-01T11:23
новая жизнь на освобожденных территориях
донецкая народная республика (днр)
марат хуснуллин
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Первые новые жилые дома для жителей Мариуполя (Донецкая Народная Республика) будут сданы в эксплуатацию уже в сентябре, до конца года планируется привести в порядок 90 социальных объектов города, сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.Кроме того, сегодня в Мариуполе идет активная работа по замене энергетических сетей и сетей водоснабжения, ремонту котельных. В частности, по словам Хуснуллина, в городе планируется полная замена труб водоснабжения."Мы по Мариуполю посмотрели, для себя я принял решение менять все трубы. Кусками латать смысла нет. Вот есть кусок трубы, которая наполовину пропускает воду, какой смысл к ней присоединять цельную трубу? Поэтому мы приняли решение заменить все трубы, как минимум магистральные", – пояснил он.Зампред правительства РФ добавил, что мастер-план восстановления Мариуполя предусматривает создание транспортной инфраструктуры, в том числе рассматривается вариант использования городских поездов. Также планируется строительство набережной, дополнительных парков."Полностью рассмотрели подходы по восстановлению исторического центра. Все здания в центре, которые не разрушены, полностью восстановим. Делаем новые подходы к парковочному пространству, к развитию общественного транспорта. Задали стандарты благоустройства, даже цветовые решения домов задали, чтобы у города появилось новое лицо", – рассказал Хуснуллин.Ранее Хуснуллин представил президенту страны Владимиру Путину план восстановления Мариуполя. По словам вице-премьера, город можно полностью восстановить в течение трех лет.
https://crimea.ria.ru/20220801/khusnullin-rasskazal-otkuda-vozmut-dengi-na-vosstanovlenie-donbassa-1124021665.html
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донецкая народная республика (днр), марат хуснуллин, экономика
Первые новые дома в Мариуполе сдадут уже этой осенью

Хуснуллин: первые новые жилые дома в Мариуполе сдадут в эксплуатацию уже в сентябре

11:23 01.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСтроительство микрорайона бригадами ВСК МО РФ в Мариуполе
Строительство микрорайона бригадами ВСК МО РФ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Первые новые жилые дома для жителей Мариуполя (Донецкая Народная Республика) будут сданы в эксплуатацию уже в сентябре, до конца года планируется привести в порядок 90 социальных объектов города, сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.

"Первые дома уже в сентябре сдаем. Также уже будут сданы первые больницы, строим центр МЧС… 90 объектов социальной инфраструктуры в этом году приведем в порядок", – сказал вице-премьер в интервью РБК.

Кроме того, сегодня в Мариуполе идет активная работа по замене энергетических сетей и сетей водоснабжения, ремонту котельных. В частности, по словам Хуснуллина, в городе планируется полная замена труб водоснабжения.
"Мы по Мариуполю посмотрели, для себя я принял решение менять все трубы. Кусками латать смысла нет. Вот есть кусок трубы, которая наполовину пропускает воду, какой смысл к ней присоединять цельную трубу? Поэтому мы приняли решение заменить все трубы, как минимум магистральные", – пояснил он.
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Зампред правительства РФ добавил, что мастер-план восстановления Мариуполя предусматривает создание транспортной инфраструктуры, в том числе рассматривается вариант использования городских поездов. Также планируется строительство набережной, дополнительных парков.
"Полностью рассмотрели подходы по восстановлению исторического центра. Все здания в центре, которые не разрушены, полностью восстановим. Делаем новые подходы к парковочному пространству, к развитию общественного транспорта. Задали стандарты благоустройства, даже цветовые решения домов задали, чтобы у города появилось новое лицо", – рассказал Хуснуллин.
Ранее Хуснуллин представил президенту страны Владимиру Путину план восстановления Мариуполя. По словам вице-премьера, город можно полностью восстановить в течение трех лет.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхДонецкая Народная Республика (ДНР)Марат ХуснуллинЭкономика
 
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