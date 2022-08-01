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Массовое отключение воды в Крыму: когда восстановят подачу - РИА Новости Крым, 01.08.2022
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Массовое отключение воды в Крыму: когда восстановят подачу
Массовое отключение воды в Крыму: когда восстановят подачу - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Массовое отключение воды в Крыму: когда восстановят подачу
Абоненты шести муниципалитетов и семи сел Крыма останутся без воды в понедельник из-за ремонтов, сообщает компания "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T12:01
2022-08-01T12:01
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Абоненты шести муниципалитетов и семи сел Крыма останутся без воды в понедельник из-за ремонтов, сообщает компания "Вода Крыма".Восстановить подачу воды обещают к 13 часам во вторник, 2 августа.Кроме того, в связи с ремонтом до 14 часов не будет воды по улицам Гавена, Новороссийская, Очаковская, Батумская, а также на прилегающих улицах и переулках; до 17 часов – по улицам Лунная, Земляничная, Глинная, а также на прилегающих улицах и переулках.Ориентировочно до 20 часов будет ограничено водоснабжение улиц Зои Рухадзе, Бориса Хохлова, Любови Шевцовой, Олега Кошевого, Туркенича, Ульяны Громовой, Матросова, Голубца, Доцуна, а также прилегающих улиц и переулков.В Бахчисарае из-за повреждения до 17 часов ограничат водоснабжение домов по улице Фрунзе – 91, 93, 95, 97, Макаренко – 2, 4, 6, 8, Гагарина – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, Крымская – 4, 6, 8, 10, 12, 14.В Феодосии до 17 часов воды не будет на улицах Симферопольское шоссе 29, 29а, 31-41, Дорожная, Волынкина, Луговая, в переулке Луговой, переулках 2-й, 3-й Заводской, а также улиц Октябрьская, Степана Разина, Свободы, Нахимова, Назарова, Шмидта, Щорса, Чехова, Пименова, Поперечная, а также на прилегающих улицах и переулках.В Керчи авария оставила без воды дома 11 и 11а по улице Ворошилова, 3-19 по улице Буденного, а также дома 3, 4, 6, 8 по улице Блюхера и Ворошилова, 23.Ориентировочно подачу восстановят к 17 часам.В Джанкое также ведутся восстановительные работы на сетях. До 17 часов отключения для абонентов улиц Ленина, 2, 2а, Карла Маркса 1, 1а. На неустановленный срок водоснабжение ограничат для абонентов улиц Фрунзе, Чехова, тупика Зеленый и переулка Заводской.В Евпатории из-за аварийно-ремонтных работ до 17.30 ограничат подачу воды в домах микрорайона Спутник-2, будет организован подвоз.Также без воды сегодня останутся абоненты в семи селах.Так, до 17 часов водоснабжение ограничат в Клепинино (ул. Октябрьский массив, Садовая, Спортивная, Парковая, Светлая, Крымская, Интернациональная, Красногвардейская), Новониколаевке (ул. Бондаренко), Семисотке (ул. Октябрьская, Виноградная), Белинское (ул. Шоссейная, Новостепная).До 17 часов подачу прекратят для абонентов Новоэстонии и Ильинки.До 15 часов водоснабжение ограничат в Виноградном ориентировочно до 15 часов для абонентов улиц Верхняя (частично) и Нижняя.
https://crimea.ria.ru/20220728/kak-ekonomit-dengi-na-vode---sovet-eksperta-roskachestva-1123980985.html
https://crimea.ria.ru/20220725/zamena-vodoprovodnykh-trub-v-simferopole-chto-sdelano-i-skolko-ostalos-1123929094.html
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4.7
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вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым
Массовое отключение воды в Крыму: когда восстановят подачу

Аварии и ремонты на сетях оставили без воды шесть муниципалитетов и семь сел

12:01 01.08.2022
 
© РИА Новости КрымВоды не будет!
Воды не будет! - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Абоненты шести муниципалитетов и семи сел Крыма останутся без воды в понедельник из-за ремонтов, сообщает компания "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферополе водоснабжение более 30 улиц ограничат с 23 часов из-за работ на сетях. В частности микрорайона Битак и Чакурча, улиц Мате Залки, Киевской (частично), 51-й Армии, Гурзуфской (частично), Коцюбинского, Суходольной, Буденного, Лебедева, улицы и переулка Ладыгина, улицы и переулка Щорса, Чапаева, Фурманова, Бетховена, Бабушкина, Солнечной, Битакской, Федько, Снайперов, Комсомольской, Крупской, Стахановцев, Блюхера, улицы и переулка Скрипниченко, Грибоедова, Рубцова, Левкина, Смирновой, Терлецкой, Федотова, Чайковского, переулков Юный, Вольный, Гравийный, Клинического, Ялтинского, Шмидта (частично), а также прилегающих к ним улиц и переулков.
Восстановить подачу воды обещают к 13 часам во вторник, 2 августа.
Кроме того, в связи с ремонтом до 14 часов не будет воды по улицам Гавена, Новороссийская, Очаковская, Батумская, а также на прилегающих улицах и переулках; до 17 часов – по улицам Лунная, Земляничная, Глинная, а также на прилегающих улицах и переулках.
Ориентировочно до 20 часов будет ограничено водоснабжение улиц Зои Рухадзе, Бориса Хохлова, Любови Шевцовой, Олега Кошевого, Туркенича, Ульяны Громовой, Матросова, Голубца, Доцуна, а также прилегающих улиц и переулков.
В Бахчисарае из-за повреждения до 17 часов ограничат водоснабжение домов по улице Фрунзе – 91, 93, 95, 97, Макаренко – 2, 4, 6, 8, Гагарина – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, Крымская – 4, 6, 8, 10, 12, 14.
В Феодосии до 17 часов воды не будет на улицах Симферопольское шоссе 29, 29а, 31-41, Дорожная, Волынкина, Луговая, в переулке Луговой, переулках 2-й, 3-й Заводской, а также улиц Октябрьская, Степана Разина, Свободы, Нахимова, Назарова, Шмидта, Щорса, Чехова, Пименова, Поперечная, а также на прилегающих улицах и переулках.
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В Керчи авария оставила без воды дома 11 и 11а по улице Ворошилова, 3-19 по улице Буденного, а также дома 3, 4, 6, 8 по улице Блюхера и Ворошилова, 23.
Ориентировочно подачу восстановят к 17 часам.
В Джанкое также ведутся восстановительные работы на сетях. До 17 часов отключения для абонентов улиц Ленина, 2, 2а, Карла Маркса 1, 1а. На неустановленный срок водоснабжение ограничат для абонентов улиц Фрунзе, Чехова, тупика Зеленый и переулка Заводской.
В Евпатории из-за аварийно-ремонтных работ до 17.30 ограничат подачу воды в домах микрорайона Спутник-2, будет организован подвоз.
Также без воды сегодня останутся абоненты в семи селах.
Так, до 17 часов водоснабжение ограничат в Клепинино (ул. Октябрьский массив, Садовая, Спортивная, Парковая, Светлая, Крымская, Интернациональная, Красногвардейская), Новониколаевке (ул. Бондаренко), Семисотке (ул. Октябрьская, Виноградная), Белинское (ул. Шоссейная, Новостепная).
До 17 часов подачу прекратят для абонентов Новоэстонии и Ильинки.
До 15 часов водоснабжение ограничат в Виноградном ориентировочно до 15 часов для абонентов улиц Верхняя (частично) и Нижняя.
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Вода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяКрым
 
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