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Какая погода будет в Крыму в первый день августа
Какая погода будет в Крыму в первый день августа - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Какая погода будет в Крыму в первый день августа
Август в Крыму стартует с жаркой погоды и грозовых дождей. В республике действует штормовое предупреждение. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T00:01
2022-08-01T00:01
2022-08-01T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Август в Крыму стартует с жаркой погоды и грозовых дождей. В республике действует штормовое предупреждение. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +30...32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем до 31 градуса тепла.В Ялте и Алуште и днем, и ночью ожидаются дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит +22...24, днем +30...32.В Евпатории, Судаке и Феодосии также дожди и грозы. Ночью до +24, днем до +32 градусов.Температура морской воды в Ялте и Евпатории +23, в Алуште, Феодосии +25, в Севастополе +23...25, в Черноморском +18, в Керченском проливе +26, в Азовском море +25.
https://crimea.ria.ru/20220731/krym-nakroyut-livni-s-gradom-i-shkval-1124012040.html
https://crimea.ria.ru/20220731/avgust-v-krymu-nachnetsya-s-zhary-i-dozhdey-1123995691.html
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крым, погода в крыму, крымская погода
Какая погода будет в Крыму в первый день августа
Какая погода будет в Крыму в понедельник, 1 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Август в Крыму стартует с жаркой погоды и грозовых дождей. В республике действует штормовое предупреждение. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.
"В начале рабочей недели погода в Крыму будет определяться зоной атмосферного фронта. Пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, днем возможен град. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, при грозах шквалистое усиление до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +16…21, на побережье до +24; днем +29…34, в горах +22…27", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +30...32.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем до 31 градуса тепла.
В Ялте и Алуште и днем, и ночью ожидаются дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит +22...24, днем +30...32.
В Евпатории, Судаке и Феодосии также дожди и грозы. Ночью до +24, днем до +32 градусов.
Температура морской воды в Ялте и Евпатории +23, в Алуште, Феодосии +25, в Севастополе +23...25, в Черноморском +18, в Керченском проливе +26, в Азовском море +25.