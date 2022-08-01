https://crimea.ria.ru/20220801/kakaya-pogoda-budet-v-krymu-v-pervyy-den-avgusta-1124017957.html

Какая погода будет в Крыму в первый день августа

Какая погода будет в Крыму в первый день августа - РИА Новости Крым, 01.08.2022

Какая погода будет в Крыму в первый день августа

Август в Крыму стартует с жаркой погоды и грозовых дождей. В республике действует штормовое предупреждение. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T00:01

2022-08-01T00:01

2022-08-01T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Август в Крыму стартует с жаркой погоды и грозовых дождей. В республике действует штормовое предупреждение. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +30...32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем до 31 градуса тепла.В Ялте и Алуште и днем, и ночью ожидаются дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит +22...24, днем +30...32.В Евпатории, Судаке и Феодосии также дожди и грозы. Ночью до +24, днем до +32 градусов.Температура морской воды в Ялте и Евпатории +23, в Алуште, Феодосии +25, в Севастополе +23...25, в Черноморском +18, в Керченском проливе +26, в Азовском море +25.

https://crimea.ria.ru/20220731/krym-nakroyut-livni-s-gradom-i-shkval-1124012040.html

https://crimea.ria.ru/20220731/avgust-v-krymu-nachnetsya-s-zhary-i-dozhdey-1123995691.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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