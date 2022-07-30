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Володин назвал ответственных за удар по СИЗО в Еленовке - РИА Новости Крым, 30.07.2022
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Володин назвал ответственных за удар по СИЗО в Еленовке
Володин назвал ответственных за удар по СИЗО в Еленовке - РИА Новости Крым, 30.07.2022
Володин назвал ответственных за удар по СИЗО в Еленовке
За ракетным ударом по Волновахской исправительной колонии №120 в поселке Еленовка, где погибли более 50 пленных солдат ВСУ, стоят украинский президент Владимир... РИА Новости Крым, 30.07.2022
2022-07-30T11:00
2022-07-30T11:01
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
специальная военная операция рф на украине
вячеслав володин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. За ракетным ударом по Волновахской исправительной колонии №120 в поселке Еленовка, где погибли более 50 пленных солдат ВСУ, стоят украинский президент Владимир Зеленский и правительство США, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По мнению политика, их целью было не допустить нового Нюрнбергского процесса при участии пленных бойцов "Азова" (против боевиков нацбатальона "Азов" в России возбуждены уголовные дела - ред.).Он также подчеркнул, что публичные признания боевиков в своих преступлениях "неминуемо привели бы к требованиям привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО".В ночь на 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе, где содержатся украинские военнопленные, в том числе боевики формирования "Азов". По данным Минобороны РФ, в колонии содержались 193 человека, в том числе украинские военнопленные, сдавшиеся российским военным в ходе демилитаризации комбината "Азовсталь" в Мариуполе.Сведения о погибших разнятся, вначале сообщалось о 40 жертвах, позже появились данные, что их 53.Глава ДНР Денис Пушилин убежден, что обстрел колонии в Еленовке был умышленным, так как боевики "Азова" начали давать показания, которые невыгодны Киеву.В Минобороны расценивают произошедшее как провокацию. Сейчас российские силовики проводят расследование.В мае заблокированные на металлургическом комбинате "Азовсталь" украинские военные и боевики полка "Азов" начали сдаваться в плен. Всего сложили оружие около двух с половиной тысяч человек. Раненых отправили в больницу, остальных — в колонию в Еленовке.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://crimea.ria.ru/20220520/shoygu-nazval-tochnoe-chislo-pokinuvshikh-azovstal-ukrainskikh-boevikov-1123292367.html
https://crimea.ria.ru/20220729/kolichestvo-ubitykh-v-rezultate-udara-po-sizo-v-elenovke-vyroslo--pushilin-1123994592.html
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), происшествия, специальная военная операция рф на украине, вячеслав володин
Володин назвал ответственных за удар по СИЗО в Еленовке

Спикер Володин: за ракетным ударом по СИЗО в Еленовке стоят Зеленский и Вашингтон

11:00 30.07.2022 (обновлено: 11:01 30.07.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке
ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. За ракетным ударом по Волновахской исправительной колонии №120 в поселке Еленовка, где погибли более 50 пленных солдат ВСУ, стоят украинский президент Владимир Зеленский и правительство США, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
По мнению политика, их целью было не допустить нового Нюрнбергского процесса при участии пленных бойцов "Азова" (против боевиков нацбатальона "Азов" в России возбуждены уголовные дела - ред.).
"Вашингтон и Киев убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались", – написал Володин в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что публичные признания боевиков в своих преступлениях "неминуемо привели бы к требованиям привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО".
В ночь на 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе, где содержатся украинские военнопленные, в том числе боевики формирования "Азов". По данным Минобороны РФ, в колонии содержались 193 человека, в том числе украинские военнопленные, сдавшиеся российским военным в ходе демилитаризации комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
Сдача в плен украинских боевиков с территории Азовстали
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Сведения о погибших разнятся, вначале сообщалось о 40 жертвах, позже появились данные, что их 53.
Глава ДНР Денис Пушилин убежден, что обстрел колонии в Еленовке был умышленным, так как боевики "Азова" начали давать показания, которые невыгодны Киеву.
В Минобороны расценивают произошедшее как провокацию. Сейчас российские силовики проводят расследование.
В мае заблокированные на металлургическом комбинате "Азовсталь" украинские военные и боевики полка "Азов" начали сдаваться в плен. Всего сложили оружие около двух с половиной тысяч человек. Раненых отправили в больницу, остальных — в колонию в Еленовке.
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Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияСпециальная военная операция РФ на УкраинеВячеслав Володин
 
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