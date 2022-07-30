https://crimea.ria.ru/20220730/volodin-nazval-otvetstvennykh-za-udar-po-sizo-v-elenovke-1124004055.html

Володин назвал ответственных за удар по СИЗО в Еленовке

Володин назвал ответственных за удар по СИЗО в Еленовке - РИА Новости Крым, 30.07.2022

Володин назвал ответственных за удар по СИЗО в Еленовке

За ракетным ударом по Волновахской исправительной колонии №120 в поселке Еленовка, где погибли более 50 пленных солдат ВСУ, стоят украинский президент Владимир... РИА Новости Крым, 30.07.2022

2022-07-30T11:00

2022-07-30T11:00

2022-07-30T11:01

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

специальная военная операция рф на украине

вячеслав володин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. За ракетным ударом по Волновахской исправительной колонии №120 в поселке Еленовка, где погибли более 50 пленных солдат ВСУ, стоят украинский президент Владимир Зеленский и правительство США, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По мнению политика, их целью было не допустить нового Нюрнбергского процесса при участии пленных бойцов "Азова" (против боевиков нацбатальона "Азов" в России возбуждены уголовные дела - ред.).Он также подчеркнул, что публичные признания боевиков в своих преступлениях "неминуемо привели бы к требованиям привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО".В ночь на 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе, где содержатся украинские военнопленные, в том числе боевики формирования "Азов". По данным Минобороны РФ, в колонии содержались 193 человека, в том числе украинские военнопленные, сдавшиеся российским военным в ходе демилитаризации комбината "Азовсталь" в Мариуполе.Сведения о погибших разнятся, вначале сообщалось о 40 жертвах, позже появились данные, что их 53.Глава ДНР Денис Пушилин убежден, что обстрел колонии в Еленовке был умышленным, так как боевики "Азова" начали давать показания, которые невыгодны Киеву.В Минобороны расценивают произошедшее как провокацию. Сейчас российские силовики проводят расследование.В мае заблокированные на металлургическом комбинате "Азовсталь" украинские военные и боевики полка "Азов" начали сдаваться в плен. Всего сложили оружие около двух с половиной тысяч человек. Раненых отправили в больницу, остальных — в колонию в Еленовке.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://crimea.ria.ru/20220520/shoygu-nazval-tochnoe-chislo-pokinuvshikh-azovstal-ukrainskikh-boevikov-1123292367.html

https://crimea.ria.ru/20220729/kolichestvo-ubitykh-v-rezultate-udara-po-sizo-v-elenovke-vyroslo--pushilin-1123994592.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), происшествия, специальная военная операция рф на украине, вячеслав володин