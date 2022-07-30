https://crimea.ria.ru/20220730/bolshe-20-snaryadov-vypustili-vsu-po-selu-v-kurskoy-oblasti-1124010086.html

Больше 20 снарядов выпустили ВСУ по селу в Курской области

Больше 20 снарядов выпустили ВСУ по селу в Курской области - РИА Новости Крым, 30.07.2022

Больше 20 снарядов выпустили ВСУ по селу в Курской области

Более 20 снарядов выпустили со стороны Украины по селу Теткино Курской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 30.07.2022

2022-07-30T19:56

2022-07-30T19:56

2022-07-30T19:56

курская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл, РИА Новости Крым. Более 20 снарядов выпустили со стороны Украины по селу Теткино Курской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его информации, повреждена линия электропередачи, несколько улиц остались без электроснабжения. На устранение последствий аварийным службам потребуется около трех часов. Также была повреждена газовая труба, дома подключили по временной схеме. В нескольких домах разбиты окна, осколками повреждены стены и заборы. Пострадали несколько машин. Владельцам пообещали оказать необходимую помощь.Утром со стороны Украины обстреляли также село в Брянской области. В результате обстрела повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений.Накануне сообщалось об обстреле со стороны Украины населенного пункта Сачковичи в Климовском районе Брянской области.Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20220705/ocherednaya-ataka-vsu-na-kurskuyu-oblast-pod-obstrelom-prigranichnye-sela-1123748207.html

курская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине