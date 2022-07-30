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Больше 20 снарядов выпустили ВСУ по селу в Курской области
Больше 20 снарядов выпустили ВСУ по селу в Курской области - РИА Новости Крым, 30.07.2022
Больше 20 снарядов выпустили ВСУ по селу в Курской области
Более 20 снарядов выпустили со стороны Украины по селу Теткино Курской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 30.07.2022
2022-07-30T19:56
2022-07-30T19:56
2022-07-30T19:56
курская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл, РИА Новости Крым. Более 20 снарядов выпустили со стороны Украины по селу Теткино Курской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его информации, повреждена линия электропередачи, несколько улиц остались без электроснабжения. На устранение последствий аварийным службам потребуется около трех часов. Также была повреждена газовая труба, дома подключили по временной схеме. В нескольких домах разбиты окна, осколками повреждены стены и заборы. Пострадали несколько машин. Владельцам пообещали оказать необходимую помощь.Утром со стороны Украины обстреляли также село в Брянской области. В результате обстрела повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений.Накануне сообщалось об обстреле со стороны Украины населенного пункта Сачковичи в Климовском районе Брянской области.Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220705/ocherednaya-ataka-vsu-na-kurskuyu-oblast-pod-obstrelom-prigranichnye-sela-1123748207.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Больше 20 снарядов выпустили ВСУ по селу в Курской области
Губернатор Старовойт рассказал о последствиях обстрела ВСУ села Теткино Курской области