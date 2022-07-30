https://crimea.ria.ru/20220730/13-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-sistemy-pvo-za-sutki-1124007166.html

13 украинских беспилотников сбили системы ПВО за сутки

13 украинских беспилотников сбили системы ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 30.07.2022

13 украинских беспилотников сбили системы ПВО за сутки

Российскими системами ПВО сбито 13 украинских беспилотников, перехвачено шесть снарядов РСЗО и две баллистические ракеты "Точка-У" за сутки. Об этом говорится в РИА Новости Крым, 30.07.2022

2022-07-30T15:05

2022-07-30T15:05

2022-07-30T15:05

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Российскими системами ПВО сбито 13 украинских беспилотников, перехвачено шесть снарядов РСЗО и две баллистические ракеты "Точка-У" за сутки. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны РФ.Перехваченные снаряды РЗСО были направлены на Новую Каховку и Червонный Маяк, а "Точка-У" на поселок Старая Маячка Херсонской области, уточнили в Минобороны.Кроме того, ВС РФ поразили дивизион РСЗО, уничтожив до 30 военнослужащих, военную технику и склад со снарядами для боевых машин "Град"."29 июля высокоточным оружием воздушного базирования поражен пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Яснобродовка Донецкой Народной Республики. В результате удара уничтожено до 30 военнослужащих, военная техника и склад с реактивными снарядами для боевых машин "Град"", – сообщили в ведомстве.В районе Кривого Рога ВКС России уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://crimea.ria.ru/20220726/ukrainskiy-dron-so-vzryvchatkoy-atakoval-bryanskuyu-oblast-raneny-chetvero-1123959253.html

https://crimea.ria.ru/20220730/vs-rf-razgromili-boytsov-krakena-i-elitnoy-brigady-prezidenta-ukrainy-1124006595.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф