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13 украинских беспилотников сбили системы ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 30.07.2022
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13 украинских беспилотников сбили системы ПВО за сутки
13 украинских беспилотников сбили системы ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 30.07.2022
13 украинских беспилотников сбили системы ПВО за сутки
Российскими системами ПВО сбито 13 украинских беспилотников, перехвачено шесть снарядов РСЗО и две баллистические ракеты "Точка-У" за сутки. Об этом говорится в РИА Новости Крым, 30.07.2022
2022-07-30T15:05
2022-07-30T15:05
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Российскими системами ПВО сбито 13 украинских беспилотников, перехвачено шесть снарядов РСЗО и две баллистические ракеты "Точка-У" за сутки. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны РФ.Перехваченные снаряды РЗСО были направлены на Новую Каховку и Червонный Маяк, а "Точка-У" на поселок Старая Маячка Херсонской области, уточнили в Минобороны.Кроме того, ВС РФ поразили дивизион РСЗО, уничтожив до 30 военнослужащих, военную технику и склад со снарядами для боевых машин "Град"."29 июля высокоточным оружием воздушного базирования поражен пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Яснобродовка Донецкой Народной Республики. В результате удара уничтожено до 30 военнослужащих, военная техника и склад с реактивными снарядами для боевых машин "Град"", – сообщили в ведомстве.В районе Кривого Рога ВКС России уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://crimea.ria.ru/20220726/ukrainskiy-dron-so-vzryvchatkoy-atakoval-bryanskuyu-oblast-raneny-chetvero-1123959253.html
https://crimea.ria.ru/20220730/vs-rf-razgromili-boytsov-krakena-i-elitnoy-brigady-prezidenta-ukrainy-1124006595.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
13 украинских беспилотников сбили системы ПВО за сутки

Российские ПВО сбили 13 украинских беспилотников и перехватили шесть снарядов РСЗО

15:05 30.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Российскими системами ПВО сбито 13 украинских беспилотников, перехвачено шесть снарядов РСЗО и две баллистические ракеты "Точка-У" за сутки. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бражковка, Глубокое, Донецкое, Новая Дмитровка, Великая Камышеваха, Червоная Гусаровка, Изюм, Петропавловка Харьковской области, Пески Донецкой Народной Республики и Херсон", - сообщили в ведомстве.
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Перехваченные снаряды РЗСО были направлены на Новую Каховку и Червонный Маяк, а "Точка-У" на поселок Старая Маячка Херсонской области, уточнили в Минобороны.
Кроме того, ВС РФ поразили дивизион РСЗО, уничтожив до 30 военнослужащих, военную технику и склад со снарядами для боевых машин "Град".
"29 июля высокоточным оружием воздушного базирования поражен пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Яснобродовка Донецкой Народной Республики. В результате удара уничтожено до 30 военнослужащих, военная техника и склад с реактивными снарядами для боевых машин "Град"", – сообщили в ведомстве.
В районе Кривого Рога ВКС России уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
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Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФ
 
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