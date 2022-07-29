https://crimea.ria.ru/20220729/vsu-nanesli-udar-po-zernovym-skladam-v-zaporozhskoy-oblasti-1123995945.html

ВСУ нанесли удар по зерновым складам в Запорожской области

ВСУ нанесли удар по зерновым складам в Запорожской области - РИА Новости Крым, 29.07.2022

ВСУ нанесли удар по зерновым складам в Запорожской области

Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по зерновым складам с новым урожаем в Васильевском районе Запорожской области. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T13:11

2022-07-29T13:11

2022-07-29T13:11

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по зерновым складам с новым урожаем в Васильевском районе Запорожской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, целью ВСУ было уничтожение основного пункта сбора зерновых культур, важного гуманитарного объекта.Как сообщалось, накануне украинский БПЛА атаковал поселок, в котором проживают работники Запорожской АЭС. Обошлось без жертв.

https://crimea.ria.ru/20220729/kolichestvo-ubitykh-v-rezultate-udara-po-sizo-v-elenovke-vyroslo--pushilin-1123994592.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий, происшествия, всу (вооруженные силы украины)