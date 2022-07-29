ВСУ нанесли удар по зерновым складам в Запорожской области
Глава Запорожской ВГА Балицкий: ВСУ нанесли удар по зерновым складам нового урожая
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия удара ВСУ по зерновым складам в Запорожской области
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по зерновым складам с новым урожаем в Васильевском районе Запорожской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, целью ВСУ было уничтожение основного пункта сбора зерновых культур, важного гуманитарного объекта.
"Очередное подтверждение, что Киев воюет с простыми людьми, пытаясь лишить их хлеба, создать гуманитарную катастрофу. Разрушение зернового склада, безусловно, большая потеря для продовольственного запаса, однако не отразится на обеспечении зерновыми, внутреннем рынке и экспорте", - сообщил он.
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия удара ВСУ по зерновым складам в Запорожской области
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого
Последствия удара ВСУ по зерновым складам в Запорожской области
Как сообщалось, накануне украинский БПЛА атаковал поселок, в котором проживают работники Запорожской АЭС. Обошлось без жертв.