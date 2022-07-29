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ВСУ нанесли удар по зерновым складам в Запорожской области - РИА Новости Крым, 29.07.2022
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ВСУ нанесли удар по зерновым складам в Запорожской области
ВСУ нанесли удар по зерновым складам в Запорожской области - РИА Новости Крым, 29.07.2022
ВСУ нанесли удар по зерновым складам в Запорожской области
Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по зерновым складам с новым урожаем в Васильевском районе Запорожской области. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T13:11
2022-07-29T13:11
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по зерновым складам с новым урожаем в Васильевском районе Запорожской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, целью ВСУ было уничтожение основного пункта сбора зерновых культур, важного гуманитарного объекта.Как сообщалось, накануне украинский БПЛА атаковал поселок, в котором проживают работники Запорожской АЭС. Обошлось без жертв.
https://crimea.ria.ru/20220729/kolichestvo-ubitykh-v-rezultate-udara-po-sizo-v-elenovke-vyroslo--pushilin-1123994592.html
запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ нанесли удар по зерновым складам в Запорожской области

Глава Запорожской ВГА Балицкий: ВСУ нанесли удар по зерновым складам нового урожая

13:11 29.07.2022
 
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия удара ВСУ по зерновым складам в Запорожской области
Последствия удара ВСУ по зерновым складам в Запорожской области
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по зерновым складам с новым урожаем в Васильевском районе Запорожской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, целью ВСУ было уничтожение основного пункта сбора зерновых культур, важного гуманитарного объекта.
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"Очередное подтверждение, что Киев воюет с простыми людьми, пытаясь лишить их хлеба, создать гуманитарную катастрофу. Разрушение зернового склада, безусловно, большая потеря для продовольственного запаса, однако не отразится на обеспечении зерновыми, внутреннем рынке и экспорте", - сообщил он.
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия удара ВСУ по зерновым складам в Запорожской области
Последствия удара ВСУ по зерновым складам в Запорожской области
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого
Последствия удара ВСУ по зерновым складам в Запорожской области
Как сообщалось, накануне украинский БПЛА атаковал поселок, в котором проживают работники Запорожской АЭС. Обошлось без жертв.
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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