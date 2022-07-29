https://crimea.ria.ru/20220729/eks-polkovnik-sbu-sdalsya-v-plen-rossiyskim-silovikam-1123995054.html

Экс-полковник СБУ сдался в плен российским силовикам

Экс-полковник СБУ сдался в плен российским силовикам - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Экс-полковник СБУ сдался в плен российским силовикам

Экс-половник СБУ Владимир Дмитриев, вербовщик и куратор подрывной деятельности украинских спецслужб в Донбассе, сдался российским силовикам. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T12:37

2022-07-29T12:37

2022-07-29T12:37

сбу (служба безопасности украины)

специальная военная операция рф на украине

украина

ситуация в донбассе: новости и комментарии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111454/68/1114546800_0:2:966:545_1920x0_80_0_0_0dc45c166dffecf71c944e65dd246417.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Экс-половник СБУ Владимир Дмитриев, вербовщик и куратор подрывной деятельности украинских спецслужб в Донбассе, сдался российским силовикам. Об этом со ссылкой на представителя силовых структур РФ пишет РИА Новости.По данным информагентства, задержанный являлся кадровым сотрудником СБУ, служил в Херсонской области, Киеве и Полтавской области. С 2015 по 2019 годы руководил оперативной группой из 35 человек в Красноармейске, трижды выезжал в Донбасс. Работал под позывным "Стич".Уточняется, что в задачи группы входила фильтрация и вербовка населения, в частности тех, кто имел возможность часто пересекать линию фронта, а также родственников на стороне Украины. Кроме того, группа снабжала действовавшие в Донбассе диверсионные отряды и вывозила отработавших задание агентов, рассказал Дмитриев корреспондентам РИА Новости.Слова задержанного подтвердил представитель силовых структур.Группа работала под прикрытием программы реинтеграции донбасских сепаратистов "Тебя ждут дома", инициированной службой безопасности Украины. Основным направлением работ программы, по данным РИА Новости, являлись личные беседы с родственниками военнослужащих ДНР и сотрудников правоохранительных органов. По словам задержанного, по официальным данным, за все время работы группы из Донбасса вывезли трех человек – двух военнослужащих 1-го армейского корпуса ДНР и одну представительницу Донецкой Народной милиции."По линии контрразведки уделялось внимание созданию оперативных позиций среди лиц, которые имеют возможность на выезд на неподконтрольную (Киеву – род.) территорию и там пребыванию", – цитирует информагентство Дмитриева.Экс-половник СБУ добавил, что на рабочие совещания в Донбасс неоднократно приезжало руководство департамента контрразведки Украины. Он назвал их фамилии – Червинский, Петров, Конашевский, Заяц.

https://crimea.ria.ru/20220717/massovoe-dezertirstvo-v-ryadakh-vsu-s-peredovoy-bezhala-tselaya-rota-1123871937.html

https://crimea.ria.ru/20220729/kolichestvo-ubitykh-v-rezultate-udara-po-sizo-v-elenovke-vyroslo--pushilin-1123994592.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбу (служба безопасности украины), специальная военная операция рф на украине, украина, ситуация в донбассе: новости и комментарии