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В России планируют развивать связь 6G - РИА Новости Крым, 28.07.2022
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В России планируют развивать связь 6G
В России планируют развивать связь 6G - РИА Новости Крым, 28.07.2022
В России планируют развивать связь 6G
В России готовятся к разработке отечественного оборудования связи шестого поколения (6G), советующее поручение дал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T08:08
2022-07-28T08:08
российская федерация (россия, рф)
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В России готовятся к разработке отечественного оборудования связи шестого поколения (6G), советующее поручение дал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко, пишет "Коммерсант".Вице-премьер до 1 августа поручил Минцифры совместно с Минобрнауки и Минфином предусмотреть при формировании бюджета на 2023, 2024 и 2025 годов дополнительное финансирование в сфере сетей связи 6G. При этом генеральный директор НИИ радио Олег Иванов сообщил, что их институт совместно с "Сколтехом" уже подготовил необходимые предложения."О деталях и финансировании говорить пока рано", — сказал он, но добавил, что проект включает разработку оборудования, его производство, а также исследования электромагнитной безопасности новых сетей и разработку нормативно-правовой базы.Ожидается, что новое оборудование будет работать в диапазоне от 95 ГГц до 3 ТГц, что может потребовать перестройки сети по всему миру.Сейчас операторы мобильной связи используют оборудование с поддержкой 5G, но в коммерческой эксплуатации сеть не используется, так как она выделена специально для спецслужб.
https://crimea.ria.ru/20220726/kak-pozvonit-v-dnr-iz-rossii---respublika-poluchila-novyy-kod-1123960184.html
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60
российская федерация (россия, рф), общество, экономика
В России планируют развивать связь 6G

В России готовятся к разработке оборудования для связи 6G

08:08 28.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВышка мобильной связи в Симферополе
Вышка мобильной связи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В России готовятся к разработке отечественного оборудования связи шестого поколения (6G), советующее поручение дал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко, пишет "Коммерсант".
Вице-премьер до 1 августа поручил Минцифры совместно с Минобрнауки и Минфином предусмотреть при формировании бюджета на 2023, 2024 и 2025 годов дополнительное финансирование в сфере сетей связи 6G.
Мужчина с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 12:24
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"Сколтех" и Научно-исследовательский институт радио (ФГБУ НИИР) готовят совместный проект по разработке отечественного оборудования связи шестого поколения (6G), на эти цели они запрашивают более 30 млрд руб. из бюджета" , — сообщает издание со ссылкой на источник в правительстве.
При этом генеральный директор НИИ радио Олег Иванов сообщил, что их институт совместно с "Сколтехом" уже подготовил необходимые предложения.
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"О деталях и финансировании говорить пока рано", — сказал он, но добавил, что проект включает разработку оборудования, его производство, а также исследования электромагнитной безопасности новых сетей и разработку нормативно-правовой базы.
Ожидается, что новое оборудование будет работать в диапазоне от 95 ГГц до 3 ТГц, что может потребовать перестройки сети по всему миру.
Сейчас операторы мобильной связи используют оборудование с поддержкой 5G, но в коммерческой эксплуатации сеть не используется, так как она выделена специально для спецслужб.
 
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