https://crimea.ria.ru/20220728/v-rossii-planiruyut-razvivat-svyaz-6g-1123977836.html

В России планируют развивать связь 6G

В России планируют развивать связь 6G - РИА Новости Крым, 28.07.2022

В России планируют развивать связь 6G

В России готовятся к разработке отечественного оборудования связи шестого поколения (6G), советующее поручение дал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T08:08

2022-07-28T08:08

2022-07-28T08:08

российская федерация (россия, рф)

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В России готовятся к разработке отечественного оборудования связи шестого поколения (6G), советующее поручение дал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко, пишет "Коммерсант".Вице-премьер до 1 августа поручил Минцифры совместно с Минобрнауки и Минфином предусмотреть при формировании бюджета на 2023, 2024 и 2025 годов дополнительное финансирование в сфере сетей связи 6G. При этом генеральный директор НИИ радио Олег Иванов сообщил, что их институт совместно с "Сколтехом" уже подготовил необходимые предложения."О деталях и финансировании говорить пока рано", — сказал он, но добавил, что проект включает разработку оборудования, его производство, а также исследования электромагнитной безопасности новых сетей и разработку нормативно-правовой базы.Ожидается, что новое оборудование будет работать в диапазоне от 95 ГГц до 3 ТГц, что может потребовать перестройки сети по всему миру.Сейчас операторы мобильной связи используют оборудование с поддержкой 5G, но в коммерческой эксплуатации сеть не используется, так как она выделена специально для спецслужб.

https://crimea.ria.ru/20220726/kak-pozvonit-v-dnr-iz-rossii---respublika-poluchila-novyy-kod-1123960184.html

https://crimea.ria.ru/20220707/student-iz-kryma-pridumal-mobilnoe-prilozhenie-dlya-voditeley-1123768427.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), общество, экономика