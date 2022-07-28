https://crimea.ria.ru/20220728/poezd-moskvaevpatoriya-sbil-zhenschinu-pod-simferopolem--mvd-1123986801.html

Поезд "Москва—Евпатория" сбил женщину под Симферополем — МВД

Поезд "Москва—Евпатория" сбил женщину под Симферополем — МВД - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Поезд "Москва—Евпатория" сбил женщину под Симферополем — МВД

Под Симферополем поезд совершил наезд на женщину, она скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Линейного управления МВД России на транспорте. РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T16:35

2022-07-28T16:35

2022-07-28T16:36

происшествия

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. Под Симферополем поезд совершил наезд на женщину, она скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Линейного управления МВД России на транспорте."Сегодня в 09:00 в дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте от дежурного по станции Пролетная поступило сообщение, о том, что на железнодорожном перегоне "ст. Элеваторная - ст. Пролетная", на остановочной платформе 1432 км, машинистом пассажирского поезда сообщением "Москва - Евпатория", было применено экстренное торможение во избежание наезда на человека. Наезд избежать не удалось, поездом смертельно травмирована женщина", — говорится в сообщении."На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Крымского ЛУ МВД России на транспорте для установления обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение", — добавили в пресс-службе.

https://crimea.ria.ru/20220719/v-simferopole-elektrichka-nasmert-sbila-17-letnyuyu-devushku-1123898076.html

симферополь

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происшествия, симферополь