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Поезд "Москва—Евпатория" сбил женщину под Симферополем — МВД - РИА Новости Крым, 28.07.2022
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Поезд "Москва—Евпатория" сбил женщину под Симферополем — МВД
Поезд "Москва—Евпатория" сбил женщину под Симферополем — МВД - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Поезд "Москва—Евпатория" сбил женщину под Симферополем — МВД
Под Симферополем поезд совершил наезд на женщину, она скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Линейного управления МВД России на транспорте. РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T16:35
2022-07-28T16:36
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. Под Симферополем поезд совершил наезд на женщину, она скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Линейного управления МВД России на транспорте."Сегодня в 09:00 в дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте от дежурного по станции Пролетная поступило сообщение, о том, что на железнодорожном перегоне "ст. Элеваторная - ст. Пролетная", на остановочной платформе 1432 км, машинистом пассажирского поезда сообщением "Москва - Евпатория", было применено экстренное торможение во избежание наезда на человека. Наезд избежать не удалось, поездом смертельно травмирована женщина", — говорится в сообщении."На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Крымского ЛУ МВД России на транспорте для установления обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение", — добавили в пресс-службе.
https://crimea.ria.ru/20220719/v-simferopole-elektrichka-nasmert-sbila-17-letnyuyu-devushku-1123898076.html
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происшествия, симферополь
Поезд "Москва—Евпатория" сбил женщину под Симферополем — МВД

МВД: под Симферополем женщина погибла под поездом

16:35 28.07.2022 (обновлено: 16:36 28.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. Под Симферополем поезд совершил наезд на женщину, она скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Линейного управления МВД России на транспорте.
"Сегодня в 09:00 в дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте от дежурного по станции Пролетная поступило сообщение, о том, что на железнодорожном перегоне "ст. Элеваторная - ст. Пролетная", на остановочной платформе 1432 км, машинистом пассажирского поезда сообщением "Москва - Евпатория", было применено экстренное торможение во избежание наезда на человека. Наезд избежать не удалось, поездом смертельно травмирована женщина", — говорится в сообщении.
Уточняется, что машинист неоднократно подавал звуковые сигналы, но женщина на них не реагировала. В настоящее время личность погибшей не установлена, на вид ей от 50 - 60 лет, сообщили в ведомстве.
"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Крымского ЛУ МВД России на транспорте для установления обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение", — добавили в пресс-службе.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 16:16
В Симферополе электричка насмерть сбила 17-летнюю девушку в наушниках
 
ПроисшествияСимферополь
 
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