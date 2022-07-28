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На Украине началась "распродажа страны" — депутат Рады - РИА Новости Крым, 28.07.2022
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На Украине началась "распродажа страны" — депутат Рады
На Украине началась "распродажа страны" — депутат Рады - РИА Новости Крым, 28.07.2022
На Украине началась "распродажа страны" — депутат Рады
Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон, который фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий страны. Об этом сообщил бывший спикер... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T17:21
2022-07-28T17:21
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон, который фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий страны. Об этом сообщил бывший спикер украинского парламента, депутат Дмитрий Разумков, пишет РИА Новости.Уточняется, что закон также ограничивает доступ к информации об участниках аукциона при покупке предприятий. "В законе также появляется возможность продавать предприятия с дисконтом в 50 процентов. И ограничивается доступ информации о том, кто является участником аукциона", — говорит Разумков.По мнению депутата украинского парламента, это фактически означает "распродажу страны", учитывая падение валютного курса.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Верховная Рада ранее приняла закон о равных правах поляков и украинцев.
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украина, экономика
На Украине началась "распродажа страны" — депутат Рады

Рада приняла закон, разрешающий продажу крупных промышленных предприятий - депутат

17:21 28.07.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон, который фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий страны. Об этом сообщил бывший спикер украинского парламента, депутат Дмитрий Разумков, пишет РИА Новости.
"Приняли с правками, которыми фактически разрешена большая приватизация. Первая редакция предполагала запрет на большую приватизацию, то есть продажу крупных промышленных предприятий, во второй это разрешено", — цитирует украинского депутата агентство.
Уточняется, что закон также ограничивает доступ к информации об участниках аукциона при покупке предприятий.
"В законе также появляется возможность продавать предприятия с дисконтом в 50 процентов. И ограничивается доступ информации о том, кто является участником аукциона", — говорит Разумков.
По мнению депутата украинского парламента, это фактически означает "распродажу страны", учитывая падение валютного курса.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Верховная Рада ранее приняла закон о равных правах поляков и украинцев.
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