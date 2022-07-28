https://crimea.ria.ru/20220728/na-ukraine-nachalas-rasprodazha-strany--deputat-rady-1123988036.html

На Украине началась "распродажа страны" — депутат Рады

На Украине началась "распродажа страны" — депутат Рады - РИА Новости Крым, 28.07.2022

На Украине началась "распродажа страны" — депутат Рады

Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон, который фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий страны. Об этом сообщил бывший спикер... РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T17:21

2022-07-28T17:21

2022-07-28T17:21

украина

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон, который фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий страны. Об этом сообщил бывший спикер украинского парламента, депутат Дмитрий Разумков, пишет РИА Новости.Уточняется, что закон также ограничивает доступ к информации об участниках аукциона при покупке предприятий. "В законе также появляется возможность продавать предприятия с дисконтом в 50 процентов. И ограничивается доступ информации о том, кто является участником аукциона", — говорит Разумков.По мнению депутата украинского парламента, это фактически означает "распродажу страны", учитывая падение валютного курса.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Верховная Рада ранее приняла закон о равных правах поляков и украинцев.

https://crimea.ria.ru/20220725/ukraine-grozit-defitsit-byudzheta-v-50-mlrd-dollarov--sovetnik-zelenskogo-1123950139.html

украина

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украина, экономика