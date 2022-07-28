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Крымчанин пойдет под суд за пьяную "шутку" об угрозе безопасности - РИА Новости Крым, 28.07.2022
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Крымчанин пойдет под суд за пьяную "шутку" об угрозе безопасности
Крымчанин пойдет под суд за пьяную "шутку" об угрозе безопасности - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Крымчанин пойдет под суд за пьяную "шутку" об угрозе безопасности
43-летний житель села Изумрудного на севере Крыма позвонил в полицию и оставил ложное сообщение об угрозе безопасности на социальном объекте. Как сообщает... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T09:34
2022-07-28T09:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. 43-летний житель села Изумрудного на севере Крыма позвонил в полицию и оставил ложное сообщение об угрозе безопасности на социальном объекте. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, неудачную "шутку" мужчины теперь оценит суд.Звонок с сообщением о якобы существующей угрозе безопасности на объекте социальной инфраструктуры мужчина оставил джанкойским правоохранителям, которые вскоре установили личность и местонахождение злоумышленника.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье в формулировкой "заведомо ложное сообщение поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба". Теперь мужчина может получить срок от трех до пяти лет. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания.
https://crimea.ria.ru/20211014/politsiya-zaderzhala-lzheminera-zdaniya-rospotrebnadzora-v-krymu-1121136810.html
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крым, общество, мвд по республике крым
Крымчанин пойдет под суд за пьяную "шутку" об угрозе безопасности

Житель Крыма пойдет под суд за ложное сообщение об угрозе безопасности на соцобъекте

09:34 28.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. 43-летний житель села Изумрудного на севере Крыма позвонил в полицию и оставил ложное сообщение об угрозе безопасности на социальном объекте. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, неудачную "шутку" мужчины теперь оценит суд.
Звонок с сообщением о якобы существующей угрозе безопасности на объекте социальной инфраструктуры мужчина оставил джанкойским правоохранителям, которые вскоре установили личность и местонахождение злоумышленника.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье в формулировкой "заведомо ложное сообщение поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба".
Теперь мужчина может получить срок от трех до пяти лет. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания.
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