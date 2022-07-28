https://crimea.ria.ru/20220728/krymchanin-poydet-pod-sud-za-pyanuyu-shutku-ob-ugroze-bezopasnosti-1123980050.html

Крымчанин пойдет под суд за пьяную "шутку" об угрозе безопасности

Крымчанин пойдет под суд за пьяную "шутку" об угрозе безопасности - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Крымчанин пойдет под суд за пьяную "шутку" об угрозе безопасности

43-летний житель села Изумрудного на севере Крыма позвонил в полицию и оставил ложное сообщение об угрозе безопасности на социальном объекте. Как сообщает... РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T09:34

2022-07-28T09:34

2022-07-28T09:34

крым

общество

мвд по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120788979_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7af53927024c6a8bf4279350fbd0fcdb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. 43-летний житель села Изумрудного на севере Крыма позвонил в полицию и оставил ложное сообщение об угрозе безопасности на социальном объекте. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, неудачную "шутку" мужчины теперь оценит суд.Звонок с сообщением о якобы существующей угрозе безопасности на объекте социальной инфраструктуры мужчина оставил джанкойским правоохранителям, которые вскоре установили личность и местонахождение злоумышленника.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье в формулировкой "заведомо ложное сообщение поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба". Теперь мужчина может получить срок от трех до пяти лет. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания.

https://crimea.ria.ru/20211014/politsiya-zaderzhala-lzheminera-zdaniya-rospotrebnadzora-v-krymu-1121136810.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, мвд по республике крым