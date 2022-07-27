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Украина может разорвать отношения с Бельгией из-за Крыма
Украина может разорвать отношения с Бельгией из-за Крыма - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Украина может разорвать отношения с Бельгией из-за Крыма
Киев устанавливает обстоятельства прошлогодней поездки в Крым нового министра иностранных дел Бельгии Аджи Лабиб, от результатов проверки зависит будущее... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T19:16
2022-07-27T19:16
2022-07-27T19:16
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Киев устанавливает обстоятельства прошлогодней поездки в Крым нового министра иностранных дел Бельгии Аджи Лабиб, от результатов проверки зависит будущее двусторонних отношений, заявил представитель МИД Украины Олег Николенко."МИД Украины ведет диалог с бельгийской стороной по этому вопросу по дипломатическим каналам для установления всех обстоятельств поездки и принятия решений относительно дальнейших двусторонних контактов", – написал он на своей странице в соцсетях.Представитель украинского ведомства также пообещал учесть все публичные высказывания Лабиб по поводу ситуации на Украине.Бывшая журналистка и телеведущая Аджа Лабиб была назначена главой МИД Бельгии в июле этого года. Летом прошлого года она, не будучи госчиновницей, приезжала в Крым и посещала фестиваль "Глобальные ценности".
https://crimea.ria.ru/20220727/novyy-genprokuror-ukrainy-dvazhdy-ezdil-v-rossiyskiy-krym-zayavili-v-rade-1123974884.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, в мире, крым
Украина может разорвать отношения с Бельгией из-за Крыма
Киев выясняет обстоятельства поездки главы МИД Бельгии в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Киев устанавливает обстоятельства прошлогодней поездки в Крым нового министра иностранных дел Бельгии Аджи Лабиб, от результатов проверки зависит будущее двусторонних отношений, заявил представитель МИД Украины Олег Николенко.
"МИД Украины ведет диалог с бельгийской стороной по этому вопросу по дипломатическим каналам для установления всех обстоятельств поездки и принятия решений относительно дальнейших двусторонних контактов", – написал он на своей странице в соцсетях.
Представитель украинского ведомства также пообещал учесть все публичные высказывания Лабиб по поводу ситуации на Украине.
Бывшая журналистка и телеведущая Аджа Лабиб была назначена главой МИД Бельгии в июле этого года. Летом прошлого года она, не будучи госчиновницей, приезжала в Крым и посещала фестиваль "Глобальные ценности".