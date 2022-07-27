https://crimea.ria.ru/20220727/kakoy-segodnya-prazdnik-27-iyulya-1123957384.html

Какой сегодня праздник: 27 июля

Какой сегодня праздник: 27 июля - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Какой сегодня праздник: 27 июля

В этот день в России отмечают День работника МФЦ, в КНДР - День победы в Корейской войне, а во Вьетнаме вспоминают погибших за независимость страны. В истории... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В этот день в России отмечают День работника МФЦ, в КНДР - День победы в Корейской войне, а во Вьетнаме вспоминают погибших за независимость страны. В истории этот день запомнился получением инсулина, изобретением гамбургера и открытым письмом академии Сахарова к Брежневу. А еще в этот день родились знаменитый партизан Денис Давыдов, главный советский царь – актер Николай Черкасов и прославившийся ролью Джейме Ланнистера актер Николай Костер-Вальдау.Что празднуют в России и в мире27 июля в России отмечают День работников Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Дата не случайна - именно в этот день, в 2018 году, в России начал действовать Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". С тех пор у работников МФЦ появился свой профессиональный праздник. За эти годы работники МФЦ стали незаменимыми помощниками в жизни россиян. Ведь от них зависит скорость и качество предоставления госуслуг, а значит — комфорт жизни граждан.Во Вьетнаме 27 июля ежегодно отмечают День памяти погибших за независимость страны. Местные жители отдают дань памяти тем, кто погиб или пострадал в войнах, самой страшной из которых для вьетнамского народа была война 1957-1975 годов.В Корейской Народно-демократической республике в этот день празднуют День победы в Корейской войне 1950-1953 годов – вооруженном конфликте между КНДР и Республикой Корея, который принято считать опосредованной войной между США с союзниками и СССР с Китаем. 27 июля 1953 года был подписан договор о перемирии.В Финляндии 27 июля принято отмечать День сони – праздник, напоминающий о семи отроках Ефесских, которые, по преданию, скрываясь от гонений римского императора, проспали в пещере почти 200 лет. Интереснее всего этот день отмечают в финском городке Наантали: там 27 июля ровно в 7 утра торжественно сбрасывают в воду "почетного соню" – горожанина, который за прошедший год сделал для города самые значимые вещи.В Пуэрто-Рико ежегодно 27 июля отмечают День Хосе Сельсо Барбосы – местного государственного деятеля, политика, врача. Этого человека принято считать отцом движения за государственность в Пуэрто-Рико. Памятные мероприятия приурочены к годовщине его рождения.Знаменательные событияВ 1694 году был основан Банк Англии – особый британский институт, который сегодня выполняет в стране функции центрального банка. Первоначально был частным акционерным банком, но в 1946 году национализирован.В 1900 году в этот день в городе Нью-Хейвен американец Луи Лессинг, владелец закусочной на колесах, придумал и приготовил первый в мире гамбургер. Тогда бутерброд выглядел как два кусочка тоста с котлетой посередине.В 1921 году канадские врачи Фредерик Бантинг и Чарльз Бест впервые выделили во время своих опытов белок, способный снижать уровень сахара в крови у подопытных собак. Полученное вещество сначала назвали айлетин, но впоследствии он был переименован в инсулин. Мало кто знает, что в своих опытах канадцы использовали теоретические наработки русского ученого-медика Леонида Соболева, но официально на него не сослались.В 1940 году на экранах в США впервые появился мультяшный герой – кролик Багз Банни. Благодаря своей популярности он стал эмблемой кинокомпании Warner Brothers, на студии которой и был создан.В 1965 году американский президент Линдон Джонсон подписал закон, который требовал от всех изготовителей сигарет печатать на пачках предупреждение о смертельном вреде курения для здоровья.В 1980 году советский ученый и правозащитник Андрей Сахаров направил открытое письмо генсекретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, предложив свои методы урегулирования войны в Афганистане. Письмо осталось без ответа.В 1994 году парламент Индии законодательно запретил своим гражданам делать тесты, определяющие пол будущего ребенка. Это было связано с большим количеством абортов в тех случаях, когда родители узнавали, что у них будет не мальчик, а девочка.Кто родилсяВ 1667 году родился известный швейцарский математик, механик и врач Иоганн Бернулли. Был учителем Эйлера. Считается одним из первых разработчиков математического анализа.В 1768 году родилась Шарлотта Корде – французская дворянка, которая в июле 1793 года заколола французского революционера Жана Поля Марата в его собственной ванной.В 1784 году родился русский поэт, генерал-лейтенант, один из руководителей партизанского движения во время Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов.В 1812 году родился российский мореплаватель Василий Завойко – адмирал Российского императорского флота, один из пионеров, осваивавших Тихоокеанское побережье, первый военный губернатор Камчатки, командовавший обороной Петропавловска-Камчатского во время Крымской войны.В 1853 году родился русский писатель, журналист и общественный деятель Владимир Короленко. Был связан с революционным движением, за что неоднократно отправлялся в ссылку. По мотивам его произведений, рассказов и повестей, были сняты фильмы "Долгий путь", "Слепой музыкант" и "Среди серых камней".В 1882 году родился британский летчик и авиаконструктор сэр Джеффри де Хэвилленд. Свой первый самолет построил в 1910 году, а в 1920 году, собрав кое-какие средства, открыл собственное предприятие de Havilland Aircraft Company, впоследствии влившееся в Boeing.В 1903 году родился советский актер театра и кино Николай Черкасов. Лауреат пяти Сталинских премий, кавалер двух орденов Ленина, он известен по ролям Жака Паганеля в фильме "Дети капитана Гранта", Билли Бонса в "Острове сокровищ", князя Александра Невского в одноименном фильме 1938 года. Сыграл также Максима Горького, президента Франклина Рузвельта, царевича Алексея и многих других персонажей.В 1911 году родился советский разведчик Николай Кузнецов. С 1942 года вел разведдеятельность под немецким именем Пауль Зиберт. В ходе войны ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников вермахта. Погиб в марте 1944 года недалеко от Львова, нарвавшись на группу воинов УПА. С 1990-х годов сторонники УПА тщательно уничтожают память о разведчике на территории Украины.В 1915 году родился Марио Дель Монако – итальянский певец, один из лучших оперных теноров за всю историю мирового вокального искусства.Также в этот день родились советская и российская актриса Анастасия Вознесенская, основатель группы "Сектор газа" Юрий Клинских, датский актер Николай Костер-Вальдау, гитарист Яков Цвиркунов, ирландский актер Джонатан Рис-Майерс.

https://crimea.ria.ru/20220726/v-rossii-poyavitsya-novyy-prazdnik-1123955576.html

https://crimea.ria.ru/20210610/Uchenye-KFU-ustanovili-imena-dvukh-tysyachpavshikh-v-Krymskoy-voynesoldat-1119669109.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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