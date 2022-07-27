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Две теплицы конопли: житель Крыма попался на незаконном "садоводстве" - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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Две теплицы конопли: житель Крыма попался на незаконном "садоводстве"
Две теплицы конопли: житель Крыма попался на незаконном "садоводстве" - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Две теплицы конопли: житель Крыма попался на незаконном "садоводстве"
Житель Кировского района Крыма соорудил две теплицы, в которых выращивал коноплю. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, он привлечен к административной... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T19:41
2022-07-27T19:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Житель Кировского района Крыма соорудил две теплицы, в которых выращивал коноплю. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, он привлечен к административной ответственности.Отмечается, что у 42-летнего подозреваемого при осмотре помещений нашли 18 кустов наркосодержащего растения:"Мужчина регулярно удобрял и поливал высаженные в грунт кусты, для ухода за которыми оборудовал две теплицы общей площадью 77,5 кв.м. Подозреваемый сообщил, что выращивал наркотические вещества для приготовления лекарственной настойки, без цели сбыта", - уточнили в пресс-службе.Поскольку факт посева сам по себе является преступлением, "садовод" привлечен к административной ответственности. Сейчас полицейские продолжают следственные действия по этому делу.Ранее житель села Азовского Джанкойского района попался на хранении почти килограмма конопли у себя дома.
https://crimea.ria.ru/20220215/v-sevastopole-arestovali-vladeltsa-chastnoy-narkolaboratorii-1122375486.html
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крым, мвд по республике крым
Две теплицы конопли: житель Крыма попался на незаконном "садоводстве"

Житель Крыма ответит за выращивание конопли в теплицах

19:41 27.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Житель Кировского района Крыма соорудил две теплицы, в которых выращивал коноплю. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, он привлечен к административной ответственности.
Отмечается, что у 42-летнего подозреваемого при осмотре помещений нашли 18 кустов наркосодержащего растения:
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"Мужчина регулярно удобрял и поливал высаженные в грунт кусты, для ухода за которыми оборудовал две теплицы общей площадью 77,5 кв.м. Подозреваемый сообщил, что выращивал наркотические вещества для приготовления лекарственной настойки, без цели сбыта", - уточнили в пресс-службе.
Поскольку факт посева сам по себе является преступлением, "садовод" привлечен к административной ответственности. Сейчас полицейские продолжают следственные действия по этому делу.
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября 2021, 10:49
На востоке Крыма нашли крупную наркоплантацию
Ранее житель села Азовского Джанкойского района попался на хранении почти килограмма конопли у себя дома.
 
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