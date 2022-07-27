https://crimea.ria.ru/20220727/dve-teplitsy-konopli-zhitel-kryma-popalsya-na-nezakonnom-sadovodstve-1123970169.html

Две теплицы конопли: житель Крыма попался на незаконном "садоводстве"

Две теплицы конопли: житель Крыма попался на незаконном "садоводстве" - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Две теплицы конопли: житель Крыма попался на незаконном "садоводстве"

Житель Кировского района Крыма соорудил две теплицы, в которых выращивал коноплю. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, он привлечен к административной... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T19:41

2022-07-27T19:41

2022-07-27T19:41

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Житель Кировского района Крыма соорудил две теплицы, в которых выращивал коноплю. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, он привлечен к административной ответственности.Отмечается, что у 42-летнего подозреваемого при осмотре помещений нашли 18 кустов наркосодержащего растения:"Мужчина регулярно удобрял и поливал высаженные в грунт кусты, для ухода за которыми оборудовал две теплицы общей площадью 77,5 кв.м. Подозреваемый сообщил, что выращивал наркотические вещества для приготовления лекарственной настойки, без цели сбыта", - уточнили в пресс-службе.Поскольку факт посева сам по себе является преступлением, "садовод" привлечен к административной ответственности. Сейчас полицейские продолжают следственные действия по этому делу.Ранее житель села Азовского Джанкойского района попался на хранении почти килограмма конопли у себя дома.

https://crimea.ria.ru/20220215/v-sevastopole-arestovali-vladeltsa-chastnoy-narkolaboratorii-1122375486.html

https://crimea.ria.ru/20211013/na-vostoke-kryma-nashli-krupnuyu-narkoplantatsiyu---1121122606.html

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