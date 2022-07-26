https://crimea.ria.ru/20220726/novye-udary-po-voennym-obektam-ukrainy-khod-spetsoperatsii-1123961235.html
Новые удары по военным объектам Украины: ход спецоперации
Новые удары по военным объектам Украины: ход спецоперации - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Новые удары по военным объектам Украины: ход спецоперации
Российские военные за сутки поразили восемь украинских пунктов управления, уничтожили восемь складов вооружения и радиолокационную станцию производства США. Об... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T13:26
2022-07-26T13:26
2022-07-26T13:26
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
украина
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки поразили восемь украинских пунктов управления, уничтожили восемь складов вооружения и радиолокационную станцию производства США. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Также уничтожены пусковая установка зенитно-ракетного комплекса "ОСА-АКМ" в Николаевской области, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в ДНР, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Николаевской области и Донецкой Народной Республики."В рамках контрбатарейной борьбы подавлены батарея реактивных систем залпового огня противника "Ураган", артиллерийская батарея гаубиц "Гиацинт-Б" в районе Дзержинска и шесть взводов реактивных систем залпового огня "Град" в районах Николаевской и Запорожской областей, а также в ДНР", - говорится в сообщении.Кроме того, поражены четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-20, семь взводов самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и девять взводов орудий Д-30."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Дмитровка Харьковской области и Вавилово Николаевской области", - добавили в Минобороны.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее задача, подчеркнул президент Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.
https://crimea.ria.ru/20220725/rossiyskie-spetssluzhby-raskryli-agenturnuyu-set-vms-ukrainy-1123955412.html
https://crimea.ria.ru/20220725/ekspert-otsenil-perspektivy-kontrnastupleniya-vsu-na-yuge-1123949174.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф
Новые удары по военным объектам Украины: ход спецоперации
Минобороны: ВС России поразили восемь пунктов управления ВСУ и уничтожили военные склады
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки поразили восемь украинских пунктов управления, уничтожили восемь складов вооружения и радиолокационную станцию производства США. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"За сутки поражено восемь пунктов управления, в том числе подразделений 14-й механизированной бригады в районе Соль ДНР, 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районе Николаева, а также 61-й пехотной бригады в районе населенного пункта Полигон Николаевской области", - говорится в сообщении.
Также уничтожены пусковая установка зенитно-ракетного комплекса "ОСА-АКМ" в Николаевской области, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в ДНР, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Николаевской области и Донецкой Народной Республики.
"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены батарея реактивных систем залпового огня противника "Ураган", артиллерийская батарея гаубиц "Гиацинт-Б" в районе Дзержинска и шесть взводов реактивных систем залпового огня "Град" в районах Николаевской и Запорожской областей, а также в ДНР", - говорится в сообщении.
Кроме того, поражены четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-20, семь взводов самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и девять взводов орудий Д-30.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Дмитровка Харьковской области и Вавилово Николаевской области", - добавили в Минобороны.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее задача, подчеркнул президент Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.