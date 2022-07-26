https://crimea.ria.ru/20220726/novye-udary-po-voennym-obektam-ukrainy-khod-spetsoperatsii-1123961235.html

Новые удары по военным объектам Украины: ход спецоперации

Новые удары по военным объектам Украины: ход спецоперации - РИА Новости Крым, 26.07.2022

Новые удары по военным объектам Украины: ход спецоперации

Российские военные за сутки поразили восемь украинских пунктов управления, уничтожили восемь складов вооружения и радиолокационную станцию производства США. Об... РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T13:26

2022-07-26T13:26

2022-07-26T13:26

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

украина

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки поразили восемь украинских пунктов управления, уничтожили восемь складов вооружения и радиолокационную станцию производства США. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Также уничтожены пусковая установка зенитно-ракетного комплекса "ОСА-АКМ" в Николаевской области, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в ДНР, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Николаевской области и Донецкой Народной Республики."В рамках контрбатарейной борьбы подавлены батарея реактивных систем залпового огня противника "Ураган", артиллерийская батарея гаубиц "Гиацинт-Б" в районе Дзержинска и шесть взводов реактивных систем залпового огня "Град" в районах Николаевской и Запорожской областей, а также в ДНР", - говорится в сообщении.Кроме того, поражены четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-20, семь взводов самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и девять взводов орудий Д-30."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Дмитровка Харьковской области и Вавилово Николаевской области", - добавили в Минобороны.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее задача, подчеркнул президент Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.

https://crimea.ria.ru/20220725/rossiyskie-spetssluzhby-raskryli-agenturnuyu-set-vms-ukrainy-1123955412.html

https://crimea.ria.ru/20220725/ekspert-otsenil-perspektivy-kontrnastupleniya-vsu-na-yuge-1123949174.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф