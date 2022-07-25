https://crimea.ria.ru/20220725/v-sevastopole-eks-direktor-gorsveta-slil-byudzhetnye-16-mln-podryadchiku--1123948194.html

В Севастополе экс-директор "Горсвета" "слил" бюджетные 16 млн подрядчику

В Севастополе экс-директор "Горсвета" "слил" бюджетные 16 млн подрядчику - РИА Новости Крым, 25.07.2022

В Севастополе экс-директор "Горсвета" "слил" бюджетные 16 млн подрядчику

В Севастополе прокуратура доказала вину экс-директора предприятия "Горсвет" в нанесении ущерба госбюджету на сумму 16,5 млн рублей при злоупотреблении... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T11:22

2022-07-25T11:22

2022-07-25T11:22

севастополь

прокуратура города севастополя

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура доказала вину экс-директора предприятия "Горсвет" в нанесении ущерба госбюджету на сумму 16,5 млн рублей при злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.В суде установлено, что в октябре 2019 года директор "Горсвета" заключил с коммерческой организацией договор на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов наружного освещения в Севастополе, стоимость которой составила 18 млн рублей."В установленные сроки подрядчик не провел инженерные изыскания и не получил необходимые согласования с ресурсоснабжающими организациями, фактически выполнив работы лишь на 1,5 млн рублей. Несмотря на это, в декабре 2019 года руководитель учреждения-заказчика дал указание членам приемочной комиссии подписать акт приемки выполненной работы в полном объеме, подписал его сам и завизировал счет на оплату", – говорится в сообщении.Причиненный государственному бюджетному учреждению ущерб составил 16,5 млн рублей.Сообщается, что в ходе предварительного расследования чиновник частично возместил ущерб на сумму 6,5 млн рублей, кроме того на объект недвижимости и автомобиль виновного наложен арест. Процесс длился девять месяцев, все это время обвиняемый находился под стражей и домашним арестом."Нахимовский районный суд Севастополя назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на срок 1 год 6 месяцев", – резюмировали в ведомстве.Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что в Керчи будут судить экс-чиновника за взятки в 1 млн рублей на проектах по благоустройству.

https://crimea.ria.ru/20220715/v-sevastopole-v-nauchnom-institute-byudzhetnye-800-tysyach-slili-podryadchiku-1123851413.html

https://crimea.ria.ru/20220719/v-evpatorii-na-stroitelstve-shkoly-prisvoili-pochti-2-mln-rubley-1123892808.html

севастополь

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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия