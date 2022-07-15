https://crimea.ria.ru/20220715/v-krymu-eks-chinovnik-s-poddelnym-diplomom-poydet-pod-sud-za-vzyatki-1123852265.html
В Крыму экс-чиновник с поддельным дипломом пойдет под суд за взятки
В Крыму экс-чиновник с поддельным дипломом пойдет под суд за взятки - РИА Новости Крым, 15.07.2022
В Крыму экс-чиновник с поддельным дипломом пойдет под суд за взятки
Экс-начальник управления единого заказчика администрации Керчи предстанет перед судом по обвинению в получении крупных взяток и использование поддельных... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T11:46
2022-07-15T11:46
2022-07-15T11:46
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крымский следком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Экс-начальник управления единого заказчика администрации Керчи предстанет перед судом по обвинению в получении крупных взяток и использование поддельных документов, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, в 2020 году администрация Керчи заключила с одним из предприятий 22 муниципальных контракта по благоустройству общественных и придомовых территорий города. При этом обвиняемый требовал от директора фирмы-подрядчика передавать ему взятки за своевременное принятие выполненных работ по контрактам и их последующую оплату.По данным прокуратуры Крыма, кроме того, в феврале 2020 года обвиняемого назначили на должность начальника управления на основании предоставленного им поддельного диплома о высшем образовании.Перед судом также предстанет директор по строительство компании-подрядчика. Ему инкриминируют дачу взятки должностному лицу.Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены на рассмотрение в суд.
https://crimea.ria.ru/20220627/prestupnaya-skhema-zakupok-raskryta-v-pravitelstve-sevastopolya-1123668316.html
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крым, керчь, крымский следком, прокуратура республики крым
В Крыму экс-чиновник с поддельным дипломом пойдет под суд за взятки
Экс-чиновника в Керчи будут судить за взятки в 1 млн рублей на проектах по благоустройству
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Экс-начальник управления единого заказчика администрации Керчи предстанет перед судом по обвинению в получении крупных взяток и использование поддельных документов, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, в 2020 году администрация Керчи заключила с одним из предприятий 22 муниципальных контракта по благоустройству общественных и придомовых территорий города. При этом обвиняемый требовал от директора фирмы-подрядчика передавать ему взятки за своевременное принятие выполненных работ по контрактам и их последующую оплату.
"Всего им было получено 315 тысяч рублей и два мобильных телефона на общую сумму более 200 тысяч рублей. Кроме того, в марте 2021 года представитель предприятия по требованию чиновника передал ему автомобиль стоимостью более 500 тысяч рублей, который был оформлен на родственника обвиняемого, но находился в его личном пользовании", – говорится в сообщении.
По данным прокуратуры Крыма, кроме того, в феврале 2020 года обвиняемого назначили на должность начальника управления на основании предоставленного им поддельного диплома о высшем образовании.
Перед судом также предстанет директор по строительство компании-подрядчика. Ему инкриминируют дачу взятки должностному лицу.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены на рассмотрение в суд.