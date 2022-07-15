https://crimea.ria.ru/20220715/v-krymu-eks-chinovnik-s-poddelnym-diplomom-poydet-pod-sud-za-vzyatki-1123852265.html

В Крыму экс-чиновник с поддельным дипломом пойдет под суд за взятки

В Крыму экс-чиновник с поддельным дипломом пойдет под суд за взятки - РИА Новости Крым, 15.07.2022

В Крыму экс-чиновник с поддельным дипломом пойдет под суд за взятки

Экс-начальник управления единого заказчика администрации Керчи предстанет перед судом по обвинению в получении крупных взяток и использование поддельных... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T11:46

2022-07-15T11:46

2022-07-15T11:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Экс-начальник управления единого заказчика администрации Керчи предстанет перед судом по обвинению в получении крупных взяток и использование поддельных документов, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, в 2020 году администрация Керчи заключила с одним из предприятий 22 муниципальных контракта по благоустройству общественных и придомовых территорий города. При этом обвиняемый требовал от директора фирмы-подрядчика передавать ему взятки за своевременное принятие выполненных работ по контрактам и их последующую оплату.По данным прокуратуры Крыма, кроме того, в феврале 2020 года обвиняемого назначили на должность начальника управления на основании предоставленного им поддельного диплома о высшем образовании.Перед судом также предстанет директор по строительство компании-подрядчика. Ему инкриминируют дачу взятки должностному лицу.Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены на рассмотрение в суд.

https://crimea.ria.ru/20220627/prestupnaya-skhema-zakupok-raskryta-v-pravitelstve-sevastopolya-1123668316.html

https://crimea.ria.ru/20220414/dva-chinovnika-simferopolya-pogoreli-na-krupnoy-vzyatke-1122944963.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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