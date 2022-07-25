https://crimea.ria.ru/20220725/v-krymu-prodlen-vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1123946817.html

В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности

В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 25.07.2022

В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности

В приграничных районах и в инфраструктурных объектах Крыма желтый уровень террористической опасности продлен до 9 августа. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T20:10

2022-07-25T20:10

2022-07-25T20:18

крым

сергей аксенов

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В приграничных районах и в инфраструктурных объектах Крыма желтый уровень террористической опасности продлен до 9 августа. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, ограничения распространяются на объекты минтранса, минздрава, минЖКХ, минэнерго, Госкомводхоза и другие.Особый режим подразумевает принятие правоохранительными органами дополнительных мер по обеспечению безопасности. При этом ограничения для обычных граждан не вводятся. В то же время местных жителей просят проявлять бдительность и в случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов – сообщать об этом в правоохранительные органы незамедлительно.Глава Крыма подчеркнул, что ситуация в регионе находится под полным контролем республиканских и муниципальных органов власти. Силовыми структурами и правоохранительными органами принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя