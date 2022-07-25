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В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности
В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 25.07.2022
В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности
В приграничных районах и в инфраструктурных объектах Крыма желтый уровень террористической опасности продлен до 9 августа. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T20:10
2022-07-25T20:10
2022-07-25T20:18
крым
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В приграничных районах и в инфраструктурных объектах Крыма желтый уровень террористической опасности продлен до 9 августа. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, ограничения распространяются на объекты минтранса, минздрава, минЖКХ, минэнерго, Госкомводхоза и другие.Особый режим подразумевает принятие правоохранительными органами дополнительных мер по обеспечению безопасности. При этом ограничения для обычных граждан не вводятся. В то же время местных жителей просят проявлять бдительность и в случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов – сообщать об этом в правоохранительные органы незамедлительно.Глава Крыма подчеркнул, что ситуация в регионе находится под полным контролем республиканских и муниципальных органов власти. Силовыми структурами и правоохранительными органами принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности
В приграничных районах Крыма продлен желтый уровень террористической угрозы до 9 августа
20:10 25.07.2022 (обновлено: 20:18 25.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В приграничных районах и в инфраструктурных объектах Крыма желтый уровень террористической опасности продлен до 9 августа. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Кроме того, ограничения распространяются на объекты минтранса, минздрава, минЖКХ, минэнерго, Госкомводхоза и другие.
Особый режим подразумевает принятие правоохранительными органами дополнительных мер по обеспечению безопасности. При этом ограничения для обычных граждан не вводятся. В то же время местных жителей просят проявлять бдительность и в случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов – сообщать об этом в правоохранительные органы незамедлительно.
Глава Крыма подчеркнул, что ситуация в регионе находится под полным контролем республиканских и муниципальных органов власти. Силовыми структурами и правоохранительными органами принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.