https://crimea.ria.ru/20220725/arterialnaya-gipertoniya-komu-i-kogda-nachinat-kontrolirovat-davlenie-1123952984.html

Артериальная гипертония: кому и когда начинать контролировать давление

Артериальная гипертония: кому и когда начинать контролировать давление - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Артериальная гипертония: кому и когда начинать контролировать давление

В России стартовала масштабная кампания по раннему выявлению артериальной гипертонии, главная цель которой – выработать у граждан старше 30 лет привычку... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T20:19

2022-07-25T20:19

2022-07-25T20:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В России стартовала масштабная кампания по раннему выявлению артериальной гипертонии, главная цель которой – выработать у граждан старше 30 лет привычку регулярно измерять артериальное давление. Об этом сообщает пресс-служба крымского минздрава.Кардиологи предупреждают – артериальная гипертония нередко развивается без видимых симптомов и является фактором риска инфаркта и инсульта. Однако если человек будет регулярно контролировать свое давление, то вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний снизится.Если у человека оно хоть раз повышалось, то проверки давления должны стать систематическими. В норме оно не должно превышать 120 на 80. При отклонениях от нормы важно обратиться к врачу.В минздраве напомнили пять простых правил профилактики: важно следить за уровнем артериального давления, контролировать массу тела, отказаться от курения и алкоголя, заниматься спортом не менее 30 минут ежедневно, а также соблюдать режим питания, обязательно включив в него фрукты и овощи.

https://crimea.ria.ru/20220608/kak-rost-vliyaet-na-zdorove-1123471028.html

https://crimea.ria.ru/20220405/bez-lekarstv-vrach-nazval-prostoy-sposob-snizit-davlenie-1122847096.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, совет эксперта