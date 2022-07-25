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Артериальная гипертония: кому и когда начинать контролировать давление - РИА Новости Крым, 25.07.2022
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Артериальная гипертония: кому и когда начинать контролировать давление
Артериальная гипертония: кому и когда начинать контролировать давление - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Артериальная гипертония: кому и когда начинать контролировать давление
В России стартовала масштабная кампания по раннему выявлению артериальной гипертонии, главная цель которой – выработать у граждан старше 30 лет привычку... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T20:19
2022-07-25T20:19
общество
здоровье
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В России стартовала масштабная кампания по раннему выявлению артериальной гипертонии, главная цель которой – выработать у граждан старше 30 лет привычку регулярно измерять артериальное давление. Об этом сообщает пресс-служба крымского минздрава.Кардиологи предупреждают – артериальная гипертония нередко развивается без видимых симптомов и является фактором риска инфаркта и инсульта. Однако если человек будет регулярно контролировать свое давление, то вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний снизится.Если у человека оно хоть раз повышалось, то проверки давления должны стать систематическими. В норме оно не должно превышать 120 на 80. При отклонениях от нормы важно обратиться к врачу.В минздраве напомнили пять простых правил профилактики: важно следить за уровнем артериального давления, контролировать массу тела, отказаться от курения и алкоголя, заниматься спортом не менее 30 минут ежедневно, а также соблюдать режим питания, обязательно включив в него фрукты и овощи.
https://crimea.ria.ru/20220608/kak-rost-vliyaet-na-zdorove-1123471028.html
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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общество, здоровье, совет эксперта
Артериальная гипертония: кому и когда начинать контролировать давление

Минздрав Крыма: после 30 лет важно выработать привычку контролировать давление

20:19 25.07.2022
 
© Fotolia / Andrei TsalkoИзмерение артериального давления. Архивное фото
Измерение артериального давления. Архивное фото
© Fotolia / Andrei Tsalko
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В России стартовала масштабная кампания по раннему выявлению артериальной гипертонии, главная цель которой – выработать у граждан старше 30 лет привычку регулярно измерять артериальное давление. Об этом сообщает пресс-служба крымского минздрава.
Кардиологи предупреждают – артериальная гипертония нередко развивается без видимых симптомов и является фактором риска инфаркта и инсульта. Однако если человек будет регулярно контролировать свое давление, то вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний снизится.
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"По статистике, каждый второй гипертоник не подозревает о наличии опасного заболевания. Некоторые ошибочно полагают, что гипертония – "недуг пожилых". По данным ВОЗ, за последние три десятилетия в мире почти вдвое выросло число людей с артериальной гипертонией в возрасте от 30 лет. Поэтому начиная с 30 лет, следить за давлением необходимо абсолютно всем", - призвали в минздраве.
Если у человека оно хоть раз повышалось, то проверки давления должны стать систематическими. В норме оно не должно превышать 120 на 80. При отклонениях от нормы важно обратиться к врачу.
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В минздраве напомнили пять простых правил профилактики: важно следить за уровнем артериального давления, контролировать массу тела, отказаться от курения и алкоголя, заниматься спортом не менее 30 минут ежедневно, а также соблюдать режим питания, обязательно включив в него фрукты и овощи.
 
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Заголовок открываемого материала
20:19Артериальная гипертония: кому и когда начинать контролировать давление
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