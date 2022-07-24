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В Херсонесе отметят День Крещения Руси: что ждет гостей - РИА Новости Крым, 24.07.2022
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В Херсонесе отметят День Крещения Руси: что ждет гостей
В Херсонесе отметят День Крещения Руси: что ждет гостей - РИА Новости Крым, 24.07.2022
В Херсонесе отметят День Крещения Руси: что ждет гостей
28 июля на территории Херсонеса пройдут тематические мероприятия, посвященные Дню Крещения Руси. Гостей ждут мастер-классы, квесты, экскурсии и выступления... РИА Новости Крым, 24.07.2022
2022-07-24T08:02
2022-07-24T08:02
севастополь
религия
общество
праздники и памятные даты
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. 28 июля на территории Херсонеса пройдут тематические мероприятия, посвященные Дню Крещения Руси. Гостей ждут мастер-классы, квесты, экскурсии и выступления фольклорных коллективов. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.Организаторы мероприятия обещают посетителям погружение в историю Древней Руси и насыщенную праздничную программу.С 10:00 до 13:00 в ходе программы "Сказ о земле Русской" солисты ансамбля "Волжские гусляры" выступят с русскими народными инструментами. На ремесленных мастер-классах гости смогут попробовать силы в чеканке монет и изготовлении стеклянных бус.В 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 в ходе интерактивной познавательной программы "Корсунская легенда" юные посетители узнают о событиях X века и истории крещения князя Владимира.Помимо развлекательной программы, с 9:00 до 16:00 гости смогут познакомиться со старинными блюдами и напитками русской кухни, а также расписать имбирный пряник."Херсонес Таврический" имеет прямое отношение к событиям 988 года. Согласно "Повести временных лет", в этом городе князь Владимир принял крещение и вступил в брак с византийской принцессой Анной, порфирородной сестрой императоров Василия II и Константина VIII. А День Крещения Руси стал переломным событием для государства и определил новый вектор развития.
https://crimea.ria.ru/20220708/gde-v-krymu-postroyat-novye-khramy-1123778830.html
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севастополь, религия, общество, праздники и памятные даты
В Херсонесе отметят День Крещения Руси: что ждет гостей

День Крещения Руси в Херсонесе: праздничная программа на 28 июля

08:02 24.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Анна Петрова"Херсонес Таврический". Свято-Владимирский кафедральный собор
Херсонес Таврический. Свято-Владимирский кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. 28 июля на территории Херсонеса пройдут тематические мероприятия, посвященные Дню Крещения Руси. Гостей ждут мастер-классы, квесты, экскурсии и выступления фольклорных коллективов. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.
Организаторы мероприятия обещают посетителям погружение в историю Древней Руси и насыщенную праздничную программу.
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С 10:00 до 13:00 в ходе программы "Сказ о земле Русской" солисты ансамбля "Волжские гусляры" выступят с русскими народными инструментами. На ремесленных мастер-классах гости смогут попробовать силы в чеканке монет и изготовлении стеклянных бус.
В 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 в ходе интерактивной познавательной программы "Корсунская легенда" юные посетители узнают о событиях X века и истории крещения князя Владимира.
Помимо развлекательной программы, с 9:00 до 16:00 гости смогут познакомиться со старинными блюдами и напитками русской кухни, а также расписать имбирный пряник.
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