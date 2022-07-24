https://crimea.ria.ru/20220724/rosgvardiya-i-mchs-dostavili-300-bolee-tonn-produktov-v-kherson-i-zaporozhe-1123941758.html

Росгвардия и МЧС доставили 300 более тонн продуктов в Херсон и Запорожье

Росгвардия и МЧС доставили 300 более тонн продуктов в Херсон и Запорожье - РИА Новости Крым, 24.07.2022

Росгвардия и МЧС доставили 300 более тонн продуктов в Херсон и Запорожье

Росгвардия и МЧС России совместно доставили 330 тонн продовольствия жителям Херсонской и Запорожской областей, гумпомощ получили более 45 тысяч жителей... РИА Новости Крым, 24.07.2022

2022-07-24T11:22

2022-07-24T11:22

2022-07-24T11:22

мелитополь

запорожская область

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Росгвардия и МЧС России совместно доставили 330 тонн продовольствия жителям Херсонской и Запорожской областей, гумпомощ получили более 45 тысяч жителей регионов, сообщила пресс-служба Росгвардии.Гуманитарная помощь и социальные пособия выдавалась в Мелитополе, Херсоне, Энергодаре, Бердянске, Геническе, Токмаке, Скадовске, Новой Каховке и других населенных пунктах.Также росгвардейцы обеспечили безопасность мобильных пунктов выдачи социального пособия.

https://crimea.ria.ru/20220720/chto-proiskhodit-na-demilitarizirovannom-zavode-v-melitopole--foto-1123906223.html

мелитополь

запорожская область

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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