https://crimea.ria.ru/20220724/rosgvardiya-i-mchs-dostavili-300-bolee-tonn-produktov-v-kherson-i-zaporozhe-1123941758.html
Росгвардия и МЧС доставили 300 более тонн продуктов в Херсон и Запорожье
Росгвардия и МЧС доставили 300 более тонн продуктов в Херсон и Запорожье - РИА Новости Крым, 24.07.2022
Росгвардия и МЧС доставили 300 более тонн продуктов в Херсон и Запорожье
Росгвардия и МЧС России совместно доставили 330 тонн продовольствия жителям Херсонской и Запорожской областей, гумпомощ получили более 45 тысяч жителей... РИА Новости Крым, 24.07.2022
2022-07-24T11:22
2022-07-24T11:22
2022-07-24T11:22
мелитополь
запорожская область
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Росгвардия и МЧС России совместно доставили 330 тонн продовольствия жителям Херсонской и Запорожской областей, гумпомощ получили более 45 тысяч жителей регионов, сообщила пресс-служба Росгвардии.Гуманитарная помощь и социальные пособия выдавалась в Мелитополе, Херсоне, Энергодаре, Бердянске, Геническе, Токмаке, Скадовске, Новой Каховке и других населенных пунктах.Также росгвардейцы обеспечили безопасность мобильных пунктов выдачи социального пособия.
https://crimea.ria.ru/20220720/chto-proiskhodit-na-demilitarizirovannom-zavode-v-melitopole--foto-1123906223.html
мелитополь
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мелитополь, запорожская область, херсонская область, специальная военная операция рф на украине
Росгвардия и МЧС доставили 300 более тонн продуктов в Херсон и Запорожье
Росгвардия и МЧС доставили 330 тонн продуктов жителям Херсонской и Запорожской областей
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Росгвардия и МЧС России совместно доставили 330 тонн продовольствия жителям Херсонской и Запорожской областей, гумпомощ получили более 45 тысяч жителей регионов, сообщила пресс-служба Росгвардии.
"Росгвардейцы обеспечили безопасность девяти гуманитарных колонн МЧС России и выдачу 330 тонн продовольствия в населенных пунктах Херсонской и Запорожской областей. Свыше 45 тысяч мирных жителей получили предметы первой необходимости и продукты питания", – говорится в сообщении.
Гуманитарная помощь и социальные пособия выдавалась в Мелитополе, Херсоне, Энергодаре, Бердянске, Геническе, Токмаке, Скадовске, Новой Каховке и других населенных пунктах.
Также росгвардейцы обеспечили безопасность мобильных пунктов выдачи социального пособия.