https://crimea.ria.ru/20220724/polskiy-boets-mma-podalsya-v-naemniki-i-pogib-na-ukraine-1123945265.html
Польский боец ММА подался в наемники и погиб на Украине
Польский боец ММА подался в наемники и погиб на Украине - РИА Новости Крым, 24.07.2022
Польский боец ММА подался в наемники и погиб на Украине
Боец смешанных единоборств (ММА), победитель любительских турниров Томек Валентек, воевавший в качестве наемника на стороне ВСУ, погиб на Украине. Об этом... РИА Новости Крым, 24.07.2022
2022-07-24T18:07
2022-07-24T18:07
2022-07-24T17:57
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Боец смешанных единоборств (ММА), победитель любительских турниров Томек Валентек, воевавший в качестве наемника на стороне ВСУ, погиб на Украине. Об этом сообщили в польской федерации ММА.Валентек выступал в любительских турнирах. В прошлом году он одержал победу на Втором турнире ММА в Гливице.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с начала специальной военной спецоперации на Украину прибыли свыше 1800 наемников из разных стран, более 500 из них уже уничтожены.
https://crimea.ria.ru/20220715/plennyy-britanskiy-naemnik-skonchalsya-v-dnr--ombudsmen-1123853864.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), украина, общество, польша
Польский боец ММА подался в наемники и погиб на Украине
Ставший наемником боец смешанных единоборств Томек Валентек из Польши погиб на Украине