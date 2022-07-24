https://crimea.ria.ru/20220724/polskiy-boets-mma-podalsya-v-naemniki-i-pogib-na-ukraine-1123945265.html

Польский боец ММА подался в наемники и погиб на Украине

Польский боец ММА подался в наемники и погиб на Украине - РИА Новости Крым, 24.07.2022

Польский боец ММА подался в наемники и погиб на Украине

Боец смешанных единоборств (ММА), победитель любительских турниров Томек Валентек, воевавший в качестве наемника на стороне ВСУ, погиб на Украине. Об этом... РИА Новости Крым, 24.07.2022

2022-07-24T18:07

2022-07-24T18:07

2022-07-24T17:57

всу (вооруженные силы украины)

украина

общество

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/05/1119434334_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_2d6b61d46eb635ff8248a2bb397228b8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Боец смешанных единоборств (ММА), победитель любительских турниров Томек Валентек, воевавший в качестве наемника на стороне ВСУ, погиб на Украине. Об этом сообщили в польской федерации ММА.Валентек выступал в любительских турнирах. В прошлом году он одержал победу на Втором турнире ММА в Гливице.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с начала специальной военной спецоперации на Украину прибыли свыше 1800 наемников из разных стран, более 500 из них уже уничтожены.

https://crimea.ria.ru/20220715/plennyy-britanskiy-naemnik-skonchalsya-v-dnr--ombudsmen-1123853864.html

украина

польша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), украина, общество, польша