https://crimea.ria.ru/20220723/stikhiya-ne-otstupaet-na-kubani-predupredili-o-smerchakh-nad-morem-1123938657.html

Стихия не отступает: на Кубани предупредили о смерчах над морем

Стихия не отступает: на Кубани предупредили о смерчах над морем - РИА Новости Крым, 23.07.2022

Стихия не отступает: на Кубани предупредили о смерчах над морем

Штормовое предупреждение о непогоде в Краснодарском крае продлили на 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T16:43

2022-07-23T16:43

2022-07-23T15:33

кубань

погода

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о непогоде в Краснодарском крае продлили на 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России."В течении суток местами в крае, за исключением Сочи, ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20м/с. На реках бассейна реки Кубань в юго-восточной территории края(Отрадненский, Мостовской, Лабинский районы) и реках Черноморского побережья (Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъему уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.Также в МЧС предупредили, что в воскресенье на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.Непогода обрушилась на Краснодарский край накануне вечером. Подтоплены оказались подвалы многоквартирных домов и территории частных домовладений, под воду ушли участки автодорог. Также в районе населенного пункта Небуг сформировался смерч, он вышел на сушу и разрушился. Пострадавших нет.

https://crimea.ria.ru/20220723/livni-podtopleniya-i-smerch-nepogoda-obrushilas-na-krasnodarskiy-kray-1123936265.html

кубань

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кубань, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)