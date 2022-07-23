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Стихия не отступает: на Кубани предупредили о смерчах над морем - РИА Новости Крым, 23.07.2022
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Стихия не отступает: на Кубани предупредили о смерчах над морем
Стихия не отступает: на Кубани предупредили о смерчах над морем - РИА Новости Крым, 23.07.2022
Стихия не отступает: на Кубани предупредили о смерчах над морем
Штормовое предупреждение о непогоде в Краснодарском крае продлили на 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T16:43
2022-07-23T15:33
кубань
погода
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о непогоде в Краснодарском крае продлили на 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России."В течении суток местами в крае, за исключением Сочи, ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20м/с. На реках бассейна реки Кубань в юго-восточной территории края(Отрадненский, Мостовской, Лабинский районы) и реках Черноморского побережья (Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъему уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.Также в МЧС предупредили, что в воскресенье на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.Непогода обрушилась на Краснодарский край накануне вечером. Подтоплены оказались подвалы многоквартирных домов и территории частных домовладений, под воду ушли участки автодорог. Также в районе населенного пункта Небуг сформировался смерч, он вышел на сушу и разрушился. Пострадавших нет.
https://crimea.ria.ru/20220723/livni-podtopleniya-i-smerch-nepogoda-obrushilas-na-krasnodarskiy-kray-1123936265.html
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кубань, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Стихия не отступает: на Кубани предупредили о смерчах над морем

МЧС: на Кубани 24 июля прогнозируют ливни, грозы, разлив рек и смерчи над Черным морем

16:43 23.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж Васили в Балаклаве
Пляж Васили в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о непогоде в Краснодарском крае продлили на 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
"В течении суток местами в крае, за исключением Сочи, ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20м/с. На реках бассейна реки Кубань в юго-восточной территории края(Отрадненский, Мостовской, Лабинский районы) и реках Черноморского побережья (Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъему уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.
Последствия подтоплений - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
11:37
Ливни, подтопления и смерч: непогода обрушилась на Краснодарский край
Также в МЧС предупредили, что в воскресенье на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.
Непогода обрушилась на Краснодарский край накануне вечером. Подтоплены оказались подвалы многоквартирных домов и территории частных домовладений, под воду ушли участки автодорог. Также в районе населенного пункта Небуг сформировался смерч, он вышел на сушу и разрушился. Пострадавших нет.
 
КубаньПогодаМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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