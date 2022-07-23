https://crimea.ria.ru/20220723/livni-podtopleniya-i-smerch-nepogoda-obrushilas-na-krasnodarskiy-kray-1123936265.html
Ливни, подтопления и смерч: непогода обрушилась на Краснодарский край
Ливни, подтопления и смерч: непогода обрушилась на Краснодарский край - РИА Новости Крым, 23.07.2022
Ливни, подтопления и смерч: непогода обрушилась на Краснодарский край
Обрушившиеся на Кубань ливни привели к подтоплениям частных и многоквартирных домов, уровень воды в реках поднялся до неблагоприятных отметок. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T11:37
2022-07-23T11:37
2022-07-23T13:03
краснодар
кубань
происшествия
погода
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Обрушившиеся на Кубань ливни привели к подтоплениям частных и многоквартирных домов, уровень воды в реках поднялся до неблагоприятных отметок. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.В Сочи за два часа выпало 89 мм осадков в виде дождя. В результате подтопленными оказались семь придомовых территорий частных домовладений, два многоквартирных жилых дома и два участка автодорог. К утру вода с дороги в поселке Лоо сошла самостоятельно."Наблюдались колебания уровней воды на реках Лазаревского района местами до неблагоприятных отметок, без последствий – это реки Годли, Западный Дагомыс, Лоо. Привлечено от РСЧС 21 человек и семь единиц техники. Также в акватории Черного моря напротив поселка Небуг образовался смерч, вышел на сушу и разрушился. Без последствий", - добавили в МЧС.В Краснодаре в результате сильного дождя подтоплены оказались подвалы трех многоквартирных жилых домов, 16 придомовых территорий частных домов, одного соцобъекта (подвальные помещения и лифтовая шахта). Откачка воды уже завершена.Также зафиксировано подтопление 42 низменных участков автодорог. На месте работают сотрудники экстренных служб, производится откачка воды.Всего в ликвидации последствий непогоды в Краснодарском крае задействованы 122 человека и 33 единицы техники.
https://crimea.ria.ru/20220719/pochemu-evropu-nakryla-anomalnaya-zhara-i-grozit-li-eto-krymu-1123900930.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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краснодар, кубань, происшествия, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Ливни, подтопления и смерч: непогода обрушилась на Краснодарский край
В Краснодарском крае ливни подтопили дома, реки разлились и на берег вышел смерч
11:37 23.07.2022 (обновлено: 13:03 23.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Обрушившиеся на Кубань ливни привели к подтоплениям частных и многоквартирных домов, уровень воды в реках поднялся до неблагоприятных отметок. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.
В Сочи за два часа выпало 89 мм осадков в виде дождя. В результате подтопленными оказались семь придомовых территорий частных домовладений, два многоквартирных жилых дома и два участка автодорог. К утру вода с дороги в поселке Лоо сошла самостоятельно.
"Наблюдались колебания уровней воды на реках Лазаревского района местами до неблагоприятных отметок, без последствий – это реки Годли, Западный Дагомыс, Лоо. Привлечено от РСЧС 21 человек и семь единиц техники. Также в акватории Черного моря напротив поселка Небуг образовался смерч, вышел на сушу и разрушился. Без последствий", - добавили в МЧС.
В Краснодаре в результате сильного дождя подтоплены оказались подвалы трех многоквартирных жилых домов, 16 придомовых территорий частных домов, одного соцобъекта (подвальные помещения и лифтовая шахта). Откачка воды уже завершена.
Также зафиксировано подтопление 42 низменных участков автодорог. На месте работают сотрудники экстренных служб, производится откачка воды.
Всего в ликвидации последствий непогоды в Краснодарском крае задействованы 122 человека и 33 единицы техники.