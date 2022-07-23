https://crimea.ria.ru/20220723/operativno-o-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-svodka-za-sutki-1123935794.html

Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки

Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки - РИА Новости Крым, 23.07.2022

Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки

На территории Республики Крым зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 710 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T11:13

2022-07-23T11:13

2022-07-23T10:43

крым

севастополь

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122256590_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_29def96a78c8d759a74ba183b7498468.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 710 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализировано 11 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 243 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 43 человека, за весь период – 177 416", - рассказали в ведомстве.По данным минздрава, скончался еще один пациент. Общее количество жертв пандемии достигло 5 338.В Севастополе зарегистрированы 17 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 62 года, сообщили в правительстве города."За последние сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированы три человека, выписаны столько же. На данный момент в больницах находится 54 пациента, из них 21 – с подтвержденным COVID-19", - уточнили в пресс-службе.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 85 371 человек, выздоровели 82 782.

https://crimea.ria.ru/20220722/fatalnoe-nevezenie-zhitel-ssha-zabolel-covid-19-i-ospoy-obezyan-1123932157.html

https://crimea.ria.ru/20220722/s-kakimi-oslozhneniyami-mogut-stolknutsya-perebolevshie-covid-19-1123923773.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе