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Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки - РИА Новости Крым, 23.07.2022
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Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки
Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки - РИА Новости Крым, 23.07.2022
Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки
На территории Республики Крым зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 710 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T11:13
2022-07-23T10:43
крым
севастополь
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распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 710 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализировано 11 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 243 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 43 человека, за весь период – 177 416", - рассказали в ведомстве.По данным минздрава, скончался еще один пациент. Общее количество жертв пандемии достигло 5 338.В Севастополе зарегистрированы 17 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 62 года, сообщили в правительстве города."За последние сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированы три человека, выписаны столько же. На данный момент в больницах находится 54 пациента, из них 21 – с подтвержденным COVID-19", - уточнили в пресс-службе.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 85 371 человек, выздоровели 82 782.
https://crimea.ria.ru/20220722/fatalnoe-nevezenie-zhitel-ssha-zabolel-covid-19-i-ospoy-obezyan-1123932157.html
https://crimea.ria.ru/20220722/s-kakimi-oslozhneniyami-mogut-stolknutsya-perebolevshie-covid-19-1123923773.html
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки

В Крыму и Севастополе выявили 70 новых случаев COVID-19, умерли два человека

11:13 23.07.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкТестирование на COVID-19 в "СклифЛаб"
Тестирование на COVID-19 в СклифЛаб - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 710 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 11 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 243 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 43 человека, за весь период – 177 416", - рассказали в ведомстве.
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По данным минздрава, скончался еще один пациент. Общее количество жертв пандемии достигло 5 338.
В Севастополе зарегистрированы 17 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 62 года, сообщили в правительстве города.
"За последние сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированы три человека, выписаны столько же. На данный момент в больницах находится 54 пациента, из них 21 – с подтвержденным COVID-19", - уточнили в пресс-службе.
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По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 85 371 человек, выздоровели 82 782.
 
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