https://crimea.ria.ru/20220723/na-vykhodnye-v-krymu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1123934723.html

На выходные в Крыму объявлено штормовое предупреждение

На выходные в Крыму объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 23.07.2022

На выходные в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на три дня из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T09:12

2022-07-23T09:12

2022-07-23T09:17

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на три дня из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 25 июля в западных, южных районах Крыма и в городе Севастополе сохранится высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении.В МЧС напомнили, что с 20 мая на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Он предусматривает дополнительные требования пожарной безопасности.В этот период запрещается посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы, разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов.За нарушение требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.

https://crimea.ria.ru/20220722/idealnye-vykhodnye--prognoz-pogody-ot-fobos-dlya-kryma-1123929406.html

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