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На выходные в Крыму объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 23.07.2022
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На выходные в Крыму объявлено штормовое предупреждение
На выходные в Крыму объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 23.07.2022
На выходные в Крыму объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на три дня из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T09:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на три дня из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 25 июля в западных, южных районах Крыма и в городе Севастополе сохранится высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении.В МЧС напомнили, что с 20 мая на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Он предусматривает дополнительные требования пожарной безопасности.В этот период запрещается посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы, разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов.За нарушение требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.
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крым, гу мчс рф по республике крым, погода в крыму, крымская погода
На выходные в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на три дня из-за жары

09:12 23.07.2022 (обновлено: 09:17 23.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта
Алушта - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на три дня из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 25 июля в западных, южных районах Крыма и в городе Севастополе сохранится высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении.
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В МЧС напомнили, что с 20 мая на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Он предусматривает дополнительные требования пожарной безопасности.
В этот период запрещается посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы, разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов.
За нарушение требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.
 
КрымГУ МЧС РФ по Республике КрымПогода в КрымуКрымская погода
 
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