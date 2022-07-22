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Возможна ли новая война в Приднестровье – мнение
Возможна ли новая война в Приднестровье – мнение - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Возможна ли новая война в Приднестровье – мнение
Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что Запад, в первую очередь Евросоюз, не заинтересован переводить ситуацию в Приднестровье в прямой вооруженных... РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T13:39
2022-07-22T13:39
2022-07-22T13:40
политика
приднестровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что Запад, в первую очередь Евросоюз, не заинтересован переводить ситуацию в Приднестровье в прямой вооруженных конфликт.В то же время, по словам Пушкова, Запад продолжает военно-политическую, культурную и информационную экспансию Молдавии через Румынию. По мнению политика, через некоторое время Молдавия, формально не вступая в НАТО, фактически превратится в неофициального члена этой организации.Пушков отметил, что у Запада нет "активного желания" переводить приднестровский конфликт из политической фазы в военную. Однако общая логика развития НАТО допускает такое развитие событий, указал сенатор.22 июля исполняется 30 лет с момента подписания соглашения о принципах мирного урегулирования конфликта в Приднестровье.Документ предусматривает соглашение о прекращении огня в регионе и размещение совместных миротворческих сил, в состав которых входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также 10 военных наблюдателей от Украины.Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Глава МИД Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что власти ПМР намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.
https://crimea.ria.ru/20220722/pridnestrove-zayavlyaet-o-namerenii-prisoedinitsya-k-rossii-1123926509.html
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РИА Новости Крым
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политика, приднестровье
Возможна ли новая война в Приднестровье – мнение
Пушков о ситуации в Приднестровье: Запад не готов к новой войне в Восточной Европе
13:39 22.07.2022 (обновлено: 13:40 22.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что Запад, в первую очередь Евросоюз, не заинтересован переводить ситуацию в Приднестровье в прямой вооруженных конфликт.
"Будет ли Запад сейчас использовать ту же стратегию, какую он использовал на Украине? Не думаю. Западу и прежде всего Евросоюзу не нужен еще один военный кризис в Восточной Европе. Они сейчас сосредоточены на украинской истории, им надо туда бросить свои основные усилия. Нет у меня ощущения, что они сейчас готовы поддержать какую-то военную операцию по подчинению Приднестровья Кишиневу", – сказал сенатор на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
В то же время, по словам Пушкова, Запад продолжает военно-политическую, культурную и информационную экспансию Молдавии через Румынию. По мнению политика, через некоторое время Молдавия, формально не вступая в НАТО, фактически превратится в неофициального члена этой организации.
Пушков отметил, что у Запада нет "активного желания" переводить приднестровский конфликт из политической фазы в военную. Однако общая логика развития НАТО допускает такое развитие событий, указал сенатор.
"Физической угрозы существованию Приднестровья на данный момент не существует. Но мы должны быть готовы к тому, если вдруг в НАТО возобладают силы, которые хотят повести Молдавию в сторону обострения отношений с Приднестровьем. Мы не должны исключать такую возможность", – заключил член Совфеда.
22 июля исполняется 30 лет с момента подписания соглашения о принципах мирного урегулирования конфликта в Приднестровье.
Документ предусматривает соглашение о прекращении огня в регионе и размещение совместных миротворческих сил, в состав которых входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также 10 военных наблюдателей от Украины.
Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Глава МИД Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что власти ПМР намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.