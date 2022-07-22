https://crimea.ria.ru/20220722/vozmozhna-li-novaya-voyna-v-pridnestrove--mnenie-1123928566.html

Возможна ли новая война в Приднестровье – мнение

Возможна ли новая война в Приднестровье – мнение - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Возможна ли новая война в Приднестровье – мнение

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что Запад, в первую очередь Евросоюз, не заинтересован переводить ситуацию в Приднестровье в прямой вооруженных... РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T13:39

2022-07-22T13:39

2022-07-22T13:40

политика

приднестровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что Запад, в первую очередь Евросоюз, не заинтересован переводить ситуацию в Приднестровье в прямой вооруженных конфликт.В то же время, по словам Пушкова, Запад продолжает военно-политическую, культурную и информационную экспансию Молдавии через Румынию. По мнению политика, через некоторое время Молдавия, формально не вступая в НАТО, фактически превратится в неофициального члена этой организации.Пушков отметил, что у Запада нет "активного желания" переводить приднестровский конфликт из политической фазы в военную. Однако общая логика развития НАТО допускает такое развитие событий, указал сенатор.22 июля исполняется 30 лет с момента подписания соглашения о принципах мирного урегулирования конфликта в Приднестровье.Документ предусматривает соглашение о прекращении огня в регионе и размещение совместных миротворческих сил, в состав которых входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также 10 военных наблюдателей от Украины.Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Глава МИД Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что власти ПМР намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.

https://crimea.ria.ru/20220722/pridnestrove-zayavlyaet-o-namerenii-prisoedinitsya-k-rossii-1123926509.html

приднестровье

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политика, приднестровье