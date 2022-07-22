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С какими осложнениями могут столкнуться переболевшие COVID-19 - РИА Новости Крым, 21.07.2022
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С какими осложнениями могут столкнуться переболевшие COVID-19
С какими осложнениями могут столкнуться переболевшие COVID-19 - РИА Новости Крым, 21.07.2022
С какими осложнениями могут столкнуться переболевшие COVID-19
Переболевшие в прошлом году коронавирусной инфекцией россияне до сих пор рискуют столкнуться с осложнениями после болезни. Об этом предупредил врач-терапевт... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-22T08:21
2022-07-21T22:17
распространение коронавируса в рф
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Переболевшие в прошлом году коронавирусной инфекцией россияне до сих пор рискуют столкнуться с осложнениями после болезни. Об этом предупредил врач-терапевт Андрей Звонков в интервью радио Sputnik.Это связано со штаммом коронавируса "дельта", который доминировал во второй половине прошлого года и привел к смерти многих людей, а также оставил после себя "мощный след" различных осложнений.Даже через год после заражения человек может сталкиваться с осложнениями, характер которых зависит от того, как инфекция распространялась в организме, насколько серьезно и долго болел пациент, предупредил врач.В случае обнаружения проблем со здоровьем, людям, перенесшим это заболевание, следует регулярно проходить медицинские обследования и диспансеризацию, считает врач. Помимо этого, Андрей Звонков посоветовал своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы иммунная система "не забыла" о коронавирусе.
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распространение коронавируса в рф, здоровье
С какими осложнениями могут столкнуться переболевшие COVID-19

Врач-терапевт Звонков дал советы россиянам, которые перенесли COVID-19 год назад

08:21 22.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота детского центра для пациентов с Covid-19 в Тамбовской области
Работа детского центра для пациентов с Covid-19 в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Переболевшие в прошлом году коронавирусной инфекцией россияне до сих пор рискуют столкнуться с осложнениями после болезни. Об этом предупредил врач-терапевт Андрей Звонков в интервью радио Sputnik.
Это связано со штаммом коронавируса "дельта", который доминировал во второй половине прошлого года и привел к смерти многих людей, а также оставил после себя "мощный след" различных осложнений.
Кабинет томографии ГБУЗ Научно-исследовательского института - Краевой Клинической больницы No1 им. проф. С.В. Очаповского в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 07:38
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"В основном от него страдали сосуды в разных органах, и наиболее уязвимыми оказались легкие, потому что они на пути распространения вируса, туда вирус попадал в большом количестве. Дальше он распространялся по всему организму, мог поразить самые разные участки, органы и ткани — мозг, печень, почки, сердце", — сказал Звонков.
Даже через год после заражения человек может сталкиваться с осложнениями, характер которых зависит от того, как инфекция распространялась в организме, насколько серьезно и долго болел пациент, предупредил врач.
В случае обнаружения проблем со здоровьем, людям, перенесшим это заболевание, следует регулярно проходить медицинские обследования и диспансеризацию, считает врач. Помимо этого, Андрей Звонков посоветовал своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы иммунная система "не забыла" о коронавирусе.
 
Распространение коронавируса в РФЗдоровье
 
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