https://crimea.ria.ru/20220722/s-kakimi-oslozhneniyami-mogut-stolknutsya-perebolevshie-covid-19-1123923773.html

С какими осложнениями могут столкнуться переболевшие COVID-19

С какими осложнениями могут столкнуться переболевшие COVID-19 - РИА Новости Крым, 21.07.2022

С какими осложнениями могут столкнуться переболевшие COVID-19

Переболевшие в прошлом году коронавирусной инфекцией россияне до сих пор рискуют столкнуться с осложнениями после болезни. Об этом предупредил врач-терапевт... РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-22T08:21

2022-07-22T08:21

2022-07-21T22:17

распространение коронавируса в рф

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Переболевшие в прошлом году коронавирусной инфекцией россияне до сих пор рискуют столкнуться с осложнениями после болезни. Об этом предупредил врач-терапевт Андрей Звонков в интервью радио Sputnik.Это связано со штаммом коронавируса "дельта", который доминировал во второй половине прошлого года и привел к смерти многих людей, а также оставил после себя "мощный след" различных осложнений.Даже через год после заражения человек может сталкиваться с осложнениями, характер которых зависит от того, как инфекция распространялась в организме, насколько серьезно и долго болел пациент, предупредил врач.В случае обнаружения проблем со здоровьем, людям, перенесшим это заболевание, следует регулярно проходить медицинские обследования и диспансеризацию, считает врач. Помимо этого, Андрей Звонков посоветовал своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы иммунная система "не забыла" о коронавирусе.

https://crimea.ria.ru/20220707/govorit-o-tom-chto-koronavirus-zavershilsya-nelzya---onischenko-1123764416.html

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распространение коронавируса в рф, здоровье