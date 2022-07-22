https://crimea.ria.ru/20220722/na-zapade-kryma-oprokinulas-legkovushka-pyat-postradavshikh-1123925271.html

На западе Крыма опрокинулась легковушка: пять пострадавших

На западе Крыма опрокинулась легковушка: пять пострадавших - РИА Новости Крым, 22.07.2022

На западе Крыма опрокинулась легковушка: пять пострадавших

Пять человек получили травмы в результате аварии с участием легкового автомобиля в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T09:34

2022-07-22T09:34

2022-07-22T10:29

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Пять человек получили травмы в результате аварии с участием легкового автомобиля в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Авария произошла в четверг вечером на автодороге Черноморское – Евпатория в районе поворота на села Кузнецкое. По предварительным данным, водитель легковушки потерял управление, машина слетела в кювет и опрокинулась. На помощь пострадавшим оперативно прибыли спасатели, полиция и медики.В спасательных работах были задействованы пять человек и одна единица техники.Ранее на западе Крыма произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, в результате которого погибли два человека. Полиция проводит проверку по факту аварии.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, крым, происшествия