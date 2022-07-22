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На западе Крыма опрокинулась легковушка: пять пострадавших - РИА Новости Крым, 22.07.2022
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На западе Крыма опрокинулась легковушка: пять пострадавших
На западе Крыма опрокинулась легковушка: пять пострадавших - РИА Новости Крым, 22.07.2022
На западе Крыма опрокинулась легковушка: пять пострадавших
Пять человек получили травмы в результате аварии с участием легкового автомобиля в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T09:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Пять человек получили травмы в результате аварии с участием легкового автомобиля в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Авария произошла в четверг вечером на автодороге Черноморское – Евпатория в районе поворота на села Кузнецкое. По предварительным данным, водитель легковушки потерял управление, машина слетела в кювет и опрокинулась. На помощь пострадавшим оперативно прибыли спасатели, полиция и медики.В спасательных работах были задействованы пять человек и одна единица техники.Ранее на западе Крыма произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, в результате которого погибли два человека. Полиция проводит проверку по факту аварии.
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РИА Новости Крым
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60
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, крым, происшествия
На западе Крыма опрокинулась легковушка: пять пострадавших

В Черноморском районе Крыма в ДТП пострадали пять человек

09:34 22.07.2022 (обновлено: 10:29 22.07.2022)
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Пять человек получили травмы в результате аварии с участием легкового автомобиля в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Авария произошла в четверг вечером на автодороге Черноморское – Евпатория в районе поворота на села Кузнецкое. По предварительным данным, водитель легковушки потерял управление, машина слетела в кювет и опрокинулась. На помощь пострадавшим оперативно прибыли спасатели, полиция и медики.
"В результате ДТП пострадало пять человек. Погибших нет. Спасатели МЧС России обеспечили пожарную безопасность аварийного участка и транспортировали пострадавших к автомобилям скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении ведомства.
В спасательных работах были задействованы пять человек и одна единица техники.
Ранее на западе Крыма произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, в результате которого погибли два человека. Полиция проводит проверку по факту аварии.
 
Ситуация на дорогах Крыма и хроника ДТПКрымПроисшествия
 
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