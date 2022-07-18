https://crimea.ria.ru/20220718/smertelnoe-dtp-v-krymu-kamaz-snes-legkovushku-s-passazhirami-1123888142.html

Смертельное ДТП в Крыму: "КамАз" снес легковушку с пассажирами

Смертельное ДТП в Крыму: "КамАз" снес легковушку с пассажирами - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Смертельное ДТП в Крыму: "КамАз" снес легковушку с пассажирами

Два человека погибли в аварии с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и легковушки на западе Крыма, полиция проводит проверку по факту аварии. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T22:26

2022-07-18T22:26

2022-07-18T22:26

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

происшествия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Два человека погибли в аварии с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и легковушки на западе Крыма, полиция проводит проверку по факту аварии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.ДТП произошло на автодороге Раздольное - Евпатория вблизи села Ковыльное.По предварительным данным, 41-летний водитель грузового "КамАЗа", находясь на второстепенной дороге и поворачивая налево, не уступил дорогу двигающемуся по главной автомобилю Opel Vectra.Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, крым