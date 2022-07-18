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Смертельное ДТП в Крыму: "КамАз" снес легковушку с пассажирами - РИА Новости Крым, 18.07.2022
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Смертельное ДТП в Крыму: "КамАз" снес легковушку с пассажирами
Смертельное ДТП в Крыму: "КамАз" снес легковушку с пассажирами - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Смертельное ДТП в Крыму: "КамАз" снес легковушку с пассажирами
Два человека погибли в аварии с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и легковушки на западе Крыма, полиция проводит проверку по факту аварии. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T22:26
2022-07-18T22:26
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Два человека погибли в аварии с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и легковушки на западе Крыма, полиция проводит проверку по факту аварии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.ДТП произошло на автодороге Раздольное - Евпатория вблизи села Ковыльное.По предварительным данным, 41-летний водитель грузового "КамАЗа", находясь на второстепенной дороге и поворачивая налево, не уступил дорогу двигающемуся по главной автомобилю Opel Vectra.Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, крым
Смертельное ДТП в Крыму: "КамАз" снес легковушку с пассажирами

Два человека погибли в ДТП с участием "КамАЗа" и легковушки на трассе в Крыму

22:26 18.07.2022
 
© МВД по Республике КрымДТП
ДТП
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Два человека погибли в аварии с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и легковушки на западе Крыма, полиция проводит проверку по факту аварии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
ДТП произошло на автодороге Раздольное - Евпатория вблизи села Ковыльное.
По предварительным данным, 41-летний водитель грузового "КамАЗа", находясь на второстепенной дороге и поворачивая налево, не уступил дорогу двигающемуся по главной автомобилю Opel Vectra.
"В результате столкновения 45-летний водитель легкового автомобиля получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, а два его пассажира погибли", - говорится в сообщении.
Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.
Ситуация на дорогах Крыма и хроника ДТППроисшествияКрым
 
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