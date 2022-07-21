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Рост заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев
Рост заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Рост заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 77 новых случаев коронавирусной инфекции, сутками ранее было зарегистрировано 54 заболевших. РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T10:19
2022-07-21T10:19
2022-07-21T10:19
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распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 77 новых случаев коронавирусной инфекции, сутками ранее было зарегистрировано 54 заболевших.Так, на территории Республики Крым за минувшие сутки подтверждено 52 случая заражения, всего с начала пандемии выявлено 184 612 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.По данным минздрава, скончались еще два пациента. Общее число жертв пандемии в регионе достигло 5337.В Севастополе зарегистрированы 25 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 81 года, рассказали в правительстве региона."За последние сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированы восемь человек, выписаны столько же. На данный момент в больницах находится 60 пациентов, из них 25 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 85 326 человек, выздоровели 82 750.
https://crimea.ria.ru/20220719/shtab-po-covid-19-v-krymu-vozobnovlyaet-rabotu-1123896929.html
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
Рост заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев
В Крыму и Севастополе выявили 77 новых случаев COVID-19, умерли три человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 77 новых случаев коронавирусной инфекции, сутками ранее было зарегистрировано 54 заболевших.
Так, на территории Республики Крым за минувшие сутки подтверждено 52 случая заражения, всего с начала пандемии выявлено 184 612 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализировано 12 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 224 человека. Выздоровели за сутки 43 человека, за весь период – 177 345", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, скончались еще два пациента. Общее число жертв пандемии в регионе достигло 5337.
В Севастополе зарегистрированы 25 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 81 года, рассказали в правительстве региона.
"За последние сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированы восемь человек, выписаны столько же. На данный момент в больницах находится 60 пациентов, из них 25 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 85 326 человек, выздоровели 82 750.