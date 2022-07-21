https://crimea.ria.ru/20220721/pribrezhnye-goroda-kryma-poluchat-svoi-plyazhnye-arkhetipy-1123923068.html

Прибрежные города Крыма получат свои пляжные архетипы

Прибрежные города Крыма получат свои пляжные архетипы - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Прибрежные города Крыма получат свои пляжные архетипы

В Крыму определят архетипы планировки пляжных территорий, в соответствии с которыми пляжи будут обустраивать уже в следующем году. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T20:26

2022-07-21T20:26

2022-07-21T20:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Крыму определят архетипы планировки пляжных территорий, в соответствии с которыми пляжи будут обустраивать уже в следующем году. Об этом сообщил глава минкурортов РК Вадим Волченко на совещании по проблемным вопросам Евпаторийского городского округа."Определена федеральная компания, которая разработает архетипы планировки пляжей для всех муниципалитетов в Крыму. Будет это сделано в течение ближайших месяцев и, соответственно, мы это можем уже в следующем году использовать. Это будут качественные изменения", - пообещал министр.Продолжая тему качественных изменений непосредственно в Евпатории, он рассказал о перспективах старого города:"Евпатория участвует в конкурсе федерального агентства по туризму на реконструкцию центра исторических городов. Проведены границы, разработан концепт, шансы на успех велики. Это позволит доработать маршрут "Малый Иерусалим", - рассчитывает Волченко."Малый Иерусалим" - экскурсионный маршрут в Евпатории, сосредоточенный на территории старого города. Маршрут был создан в 2007 году и включает 12 основных достопримечательностей.

https://crimea.ria.ru/20220721/aksenov-poruchil-proverit-khitrye-plyazhnye-skhemy-v-krymu-1123922809.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму, евпатория, общество