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Прибрежные города Крыма получат свои пляжные архетипы
Прибрежные города Крыма получат свои пляжные архетипы - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Прибрежные города Крыма получат свои пляжные архетипы
В Крыму определят архетипы планировки пляжных территорий, в соответствии с которыми пляжи будут обустраивать уже в следующем году. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T20:26
2022-07-21T20:26
2022-07-21T20:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Крыму определят архетипы планировки пляжных территорий, в соответствии с которыми пляжи будут обустраивать уже в следующем году. Об этом сообщил глава минкурортов РК Вадим Волченко на совещании по проблемным вопросам Евпаторийского городского округа."Определена федеральная компания, которая разработает архетипы планировки пляжей для всех муниципалитетов в Крыму. Будет это сделано в течение ближайших месяцев и, соответственно, мы это можем уже в следующем году использовать. Это будут качественные изменения", - пообещал министр.Продолжая тему качественных изменений непосредственно в Евпатории, он рассказал о перспективах старого города:"Евпатория участвует в конкурсе федерального агентства по туризму на реконструкцию центра исторических городов. Проведены границы, разработан концепт, шансы на успех велики. Это позволит доработать маршрут "Малый Иерусалим", - рассчитывает Волченко."Малый Иерусалим" - экскурсионный маршрут в Евпатории, сосредоточенный на территории старого города. Маршрут был создан в 2007 году и включает 12 основных достопримечательностей.
https://crimea.ria.ru/20220721/aksenov-poruchil-proverit-khitrye-plyazhnye-skhemy-v-krymu-1123922809.html
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крым, туризм в крыму, евпатория, общество
Прибрежные города Крыма получат свои пляжные архетипы
Минтуризма РК: для всех официальных крымских пляжей разработают архетипы
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Крыму определят архетипы планировки пляжных территорий, в соответствии с которыми пляжи будут обустраивать уже в следующем году. Об этом сообщил глава минкурортов РК Вадим Волченко на совещании по проблемным вопросам Евпаторийского городского округа.
"Определена федеральная компания, которая разработает архетипы планировки пляжей для всех муниципалитетов в Крыму. Будет это сделано в течение ближайших месяцев и, соответственно, мы это можем уже в следующем году использовать. Это будут качественные изменения", - пообещал министр.
Продолжая тему качественных изменений непосредственно в Евпатории, он рассказал о перспективах старого города:
"Евпатория участвует в конкурсе федерального агентства по туризму на реконструкцию центра исторических городов. Проведены границы, разработан концепт, шансы на успех велики. Это позволит доработать маршрут "Малый Иерусалим", - рассчитывает Волченко.
"Малый Иерусалим" - экскурсионный маршрут в Евпатории, сосредоточенный на территории старого города. Маршрут был создан в 2007 году и включает 12 основных достопримечательностей.