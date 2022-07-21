https://crimea.ria.ru/20220721/chast-kryma-ostalas-bez-vody-1123912139.html
Часть Крыма осталась без воды
Часть Крыма осталась без воды - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Часть Крыма осталась без воды
В связи с авариями и ремонтными работами в ряде муниципалитетов Крыма в четверг ограничено водоснабжение. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T09:14
2022-07-21T09:14
2022-07-21T09:18
крым
вода в крыму
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076692_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_af0e47cf7ba28fced913d309539381b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В связи с авариями и ремонтными работами в ряде муниципалитетов Крыма в четверг ограничено водоснабжение. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".Так, в Керчи из-за повреждения на насосной станции ограничено водоснабжение поселка Аджимушкай (улицы Коммунаров, Данченко, Ягунова, Металлургов, Парахина и соседние с ними.В Кировском районе без воды осталось село Владиславовка – здесь выполняются работы по замене арматуры на улицах.В Феодосии из-за аварии временно осталась без водоснабжения улица Дружбы, в селе Доброе Симферопольского района – улица Горная, а в поселке Красногвардейское – улицы 50 Лет Октября, Богдана Хмельницкого и Киевская. На местах работают специалисты.В пресс-службе предприятия напомнили, что в Белогорске и населенных пунктах Белогорского района вода в кранах пока техническая."Убедительная просьба воду из крана использовать в пищу только после кипячения. Организован подвоз питьевой воды", - заключили в "Воде Крыма".
https://crimea.ria.ru/20220708/skolko-vody-ezhednevno-poluchaet-krym-iz-severo-krymskogo-kanala-1123792986.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076692_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_b89bfba22dd681ea7dfabc921e01b1b7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, вода в крыму, общество
Часть Крыма осталась без воды
В пяти муниципалитетах Крыма ограничено водоснабжение
09:14 21.07.2022 (обновлено: 09:18 21.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В связи с авариями и ремонтными работами в ряде муниципалитетов Крыма в четверг ограничено водоснабжение. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".
Так, в Керчи из-за повреждения на насосной станции ограничено водоснабжение поселка Аджимушкай (улицы Коммунаров, Данченко, Ягунова, Металлургов, Парахина и соседние с ними.
В Кировском районе без воды осталось село Владиславовка – здесь выполняются работы по замене арматуры на улицах.
"Работы проводятся с 8:00 до 17:00, водоснабжение подается в вечернее и ночное время. Организован подвоз питьевой воды. Специалисты рассчитывают завершить работы 23 июля", - говорится в сообщении.
В Феодосии из-за аварии временно осталась без водоснабжения улица Дружбы, в селе Доброе Симферопольского района – улица Горная, а в поселке Красногвардейское – улицы 50 Лет Октября, Богдана Хмельницкого и Киевская. На местах работают специалисты.
В пресс-службе предприятия напомнили, что в Белогорске и населенных пунктах Белогорского района вода в кранах пока техническая.
"Убедительная просьба воду из крана использовать в пищу только после кипячения. Организован подвоз питьевой воды", - заключили в "Воде Крыма".