https://crimea.ria.ru/20220721/chast-kryma-ostalas-bez-vody-1123912139.html

Часть Крыма осталась без воды

Часть Крыма осталась без воды - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Часть Крыма осталась без воды

В связи с авариями и ремонтными работами в ряде муниципалитетов Крыма в четверг ограничено водоснабжение. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T09:14

2022-07-21T09:14

2022-07-21T09:18

крым

вода в крыму

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В связи с авариями и ремонтными работами в ряде муниципалитетов Крыма в четверг ограничено водоснабжение. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".Так, в Керчи из-за повреждения на насосной станции ограничено водоснабжение поселка Аджимушкай (улицы Коммунаров, Данченко, Ягунова, Металлургов, Парахина и соседние с ними.В Кировском районе без воды осталось село Владиславовка – здесь выполняются работы по замене арматуры на улицах.В Феодосии из-за аварии временно осталась без водоснабжения улица Дружбы, в селе Доброе Симферопольского района – улица Горная, а в поселке Красногвардейское – улицы 50 Лет Октября, Богдана Хмельницкого и Киевская. На местах работают специалисты.В пресс-службе предприятия напомнили, что в Белогорске и населенных пунктах Белогорского района вода в кранах пока техническая."Убедительная просьба воду из крана использовать в пищу только после кипячения. Организован подвоз питьевой воды", - заключили в "Воде Крыма".

https://crimea.ria.ru/20220708/skolko-vody-ezhednevno-poluchaet-krym-iz-severo-krymskogo-kanala-1123792986.html

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крым, вода в крыму, общество