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Часть Крыма осталась без воды - РИА Новости Крым, 21.07.2022
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Часть Крыма осталась без воды
Часть Крыма осталась без воды - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Часть Крыма осталась без воды
В связи с авариями и ремонтными работами в ряде муниципалитетов Крыма в четверг ограничено водоснабжение. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T09:14
2022-07-21T09:18
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В связи с авариями и ремонтными работами в ряде муниципалитетов Крыма в четверг ограничено водоснабжение. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".Так, в Керчи из-за повреждения на насосной станции ограничено водоснабжение поселка Аджимушкай (улицы Коммунаров, Данченко, Ягунова, Металлургов, Парахина и соседние с ними.В Кировском районе без воды осталось село Владиславовка – здесь выполняются работы по замене арматуры на улицах.В Феодосии из-за аварии временно осталась без водоснабжения улица Дружбы, в селе Доброе Симферопольского района – улица Горная, а в поселке Красногвардейское – улицы 50 Лет Октября, Богдана Хмельницкого и Киевская. На местах работают специалисты.В пресс-службе предприятия напомнили, что в Белогорске и населенных пунктах Белогорского района вода в кранах пока техническая."Убедительная просьба воду из крана использовать в пищу только после кипячения. Организован подвоз питьевой воды", - заключили в "Воде Крыма".
https://crimea.ria.ru/20220708/skolko-vody-ezhednevno-poluchaet-krym-iz-severo-krymskogo-kanala-1123792986.html
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крым, вода в крыму, общество
Часть Крыма осталась без воды

В пяти муниципалитетах Крыма ограничено водоснабжение

09:14 21.07.2022 (обновлено: 09:18 21.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В связи с авариями и ремонтными работами в ряде муниципалитетов Крыма в четверг ограничено водоснабжение. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".
Так, в Керчи из-за повреждения на насосной станции ограничено водоснабжение поселка Аджимушкай (улицы Коммунаров, Данченко, Ягунова, Металлургов, Парахина и соседние с ними.
Северо-Крымский канал в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 18:13
Сколько воды ежедневно получает Крым из Северо-Крымского канала
В Кировском районе без воды осталось село Владиславовка – здесь выполняются работы по замене арматуры на улицах.
"Работы проводятся с 8:00 до 17:00, водоснабжение подается в вечернее и ночное время. Организован подвоз питьевой воды. Специалисты рассчитывают завершить работы 23 июля", - говорится в сообщении.
В Феодосии из-за аварии временно осталась без водоснабжения улица Дружбы, в селе Доброе Симферопольского района – улица Горная, а в поселке Красногвардейское – улицы 50 Лет Октября, Богдана Хмельницкого и Киевская. На местах работают специалисты.
В пресс-службе предприятия напомнили, что в Белогорске и населенных пунктах Белогорского района вода в кранах пока техническая.
"Убедительная просьба воду из крана использовать в пищу только после кипячения. Организован подвоз питьевой воды", - заключили в "Воде Крыма".
 
КрымВода в КрымуОбщество
 
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