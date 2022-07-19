https://crimea.ria.ru/20220719/voyska-dnr-i-lnr-osvobodili-254-naselennykh-punkta-1123900284.html
Войска ДНР и ЛНР освободили 254 населенных пункта
Войска ДНР и ЛНР освободили 254 населенных пункта - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Войска ДНР и ЛНР освободили 254 населенных пункта
Группировка войск ДНР и ЛНР при поддержке ВС России освободили 254 населенных пункта Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает штаб территориальной обороны РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T19:01
2022-07-19T19:01
2022-07-19T19:01
специальная военная операция рф на украине
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Группировка войск ДНР и ЛНР при поддержке ВС России освободили 254 населенных пункта Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает штаб территориальной обороны республики в своем Telegram.Уточняется также, что войска продолжают наступление по нескольким направлениям."По состоянию на 19 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 254 населенных пункта, включая Старомайорское", - сказано в сообщении.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220719/obmen-pogibshikh-voennykh-proshel-v-zaporozhskoy-oblasti-1123898976.html
https://crimea.ria.ru/20220719/skolko-krymchan-uchastvuyut-v-spetsoperatsii-na-ukraine-dobrovoltsami-1123891417.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, ситуация в донбассе: новости и комментарии
Войска ДНР и ЛНР освободили 254 населенных пункта
Войска ДНР и ЛНР при поддержке российских военных освободили 254 населенных пункта - штаб
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Группировка войск ДНР и ЛНР при поддержке ВС России освободили 254 населенных пункта Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает штаб территориальной обороны республики в своем Telegram.
Уточняется также, что войска продолжают наступление по нескольким направлениям.
"По состоянию на 19 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 254 населенных пункта, включая Старомайорское", - сказано в сообщении.
Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.