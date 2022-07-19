https://crimea.ria.ru/20220719/v-roszdravnadzore-rasskazali-o-situatsii-s-lekarstvami-i-tsenami-1123893786.html
В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с лекарствами и ценами
В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с лекарствами и ценами - РИА Новости Крым, 19.07.2022
В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с лекарствами и ценами
Количество обращений граждан в Росздравнадзор по вопросам отсутствия лекарств в аптеках или завышения цены на них сократилось в несколько раз, что говорит о... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T13:27
2022-07-19T13:27
2022-07-19T13:27
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Количество обращений граждан в Росздравнадзор по вопросам отсутствия лекарств в аптеках или завышения цены на них сократилось в несколько раз, что говорит о стабилизации ситуации на фармацевтическом рынке страны в целом и Крыма в частности. Об этом заявил руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Крыму и Севастополю Василий Климов."В целом ситуация с лекарственным обеспечением на территории страны стабилизировалась, как в части ассортиментной доступности, так и в части ценовой, - рассказал он во время пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым. - Ни один производитель, по большому счету, не отказался от взаимодействия и работы с российскими контрагентами, но есть объективные сложности".В первую очередь, это – логистика. Во-вторых – прекращение выпуска за рубежом тех или иных препаратов. Но в этом случае – если необходимый препарат пропал из оборота – пациенту предлагают подобрать альтернативную терапию."Имеются жалобы на отсутствие тех или иных лекарств, в том числе препаратов, поставки которых прекращены, есть письма производителей об остановке производства. Здесь речь идет не об отказе поставлять. Но в этом случае приняты меры по решению этого вопроса, в частности, предлагаются аналоговые замены", - добавил Климов.Что касается изменения стоимости ряда лекарственных препаратов, то этот вопрос находится на постоянном контроле территориальных органов Росздравнадзора. Согласно проведенной ведомством совместно с прокуратурой и Госкомцен проверки, в Крыму цены находятся в установленных региональной властью границах."Крымчане, да и все россияне, заметили, что существенного изменения цены на препараты из списка ЖНВЛП не было. Да, было увеличение цены, но оно было связано вот с чем. Правительством каждого региона определены предельные цены, и если раньше оптовик, поставщик или производитель отпускал с минимальной наценкой в несколько процентов, региональный тоже добавлял несколько процентов, то в данном случае, с учетом проблем с логистикой, все увеличили до максимальной. Но эта цена не превышает цен, утвержденных региональным правительством. А если где и были выявлены нарушения, то тут же была реакция прокуратуры", - подытожил он.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что регионы получат от правительства России дополнительно 1 млрд рублей на обеспечение лекарствами льготников. В целом федеральная поддержка позволит обеспечивать бесплатными препаратами в течение года почти 3,5 миллиона человек.
https://crimea.ria.ru/20220718/eksperiment-po-prodazhe-retsepturnykh-lekarstv-provedut-v-rossii-1123886228.html
https://crimea.ria.ru/20220706/v-rossii-planiruyut-zapustit-proizvodstvo-novykh-lekarstv-1123759140.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество
В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с лекарствами и ценами
В Росздравнадзоре Крыма заявили о стабилизации ситуации на фармрынке
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Количество обращений граждан в Росздравнадзор по вопросам отсутствия лекарств в аптеках или завышения цены на них сократилось в несколько раз, что говорит о стабилизации ситуации на фармацевтическом рынке страны в целом и Крыма в частности. Об этом заявил руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Крыму и Севастополю Василий Климов.
"В целом ситуация с лекарственным обеспечением на территории страны стабилизировалась, как в части ассортиментной доступности, так и в части ценовой, - рассказал он во время пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым. - Ни один производитель, по большому счету, не отказался от взаимодействия и работы с российскими контрагентами, но есть объективные сложности".
В первую очередь, это – логистика. Во-вторых – прекращение выпуска за рубежом тех или иных препаратов. Но в этом случае – если необходимый препарат пропал из оборота – пациенту предлагают подобрать альтернативную терапию.
"Имеются жалобы на отсутствие тех или иных лекарств, в том числе препаратов, поставки которых прекращены, есть письма производителей об остановке производства. Здесь речь идет не об отказе поставлять. Но в этом случае приняты меры по решению этого вопроса, в частности, предлагаются аналоговые замены", - добавил Климов.
Что касается изменения стоимости ряда лекарственных препаратов, то этот вопрос находится на постоянном контроле территориальных органов Росздравнадзора. Согласно проведенной ведомством совместно с прокуратурой и Госкомцен проверки, в Крыму цены находятся в установленных региональной властью границах.
"Крымчане, да и все россияне, заметили, что существенного изменения цены на препараты из списка ЖНВЛП не было. Да, было увеличение цены, но оно было связано вот с чем. Правительством каждого региона определены предельные цены, и если раньше оптовик, поставщик или производитель отпускал с минимальной наценкой в несколько процентов, региональный тоже добавлял несколько процентов, то в данном случае, с учетом проблем с логистикой, все увеличили до максимальной. Но эта цена не превышает цен, утвержденных региональным правительством. А если где и были выявлены нарушения, то тут же была реакция прокуратуры", - подытожил он.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что регионы получат от правительства России дополнительно 1 млрд рублей на обеспечение лекарствами льготников
. В целом федеральная поддержка позволит обеспечивать бесплатными препаратами в течение года почти 3,5 миллиона человек.