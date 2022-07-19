https://crimea.ria.ru/20220719/priekhat-v-sevastopol-s-materika-teper-mozhno-po-edinomu-biletu-1123900437.html

Приехать в Севастополь с материка теперь можно по "единому" билету

Приехать в Севастополь с материка теперь можно по "единому" билету - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Приехать в Севастополь с материка теперь можно по "единому" билету

Приехать в Севастополь с материка теперь можно по "единому" билету. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T19:26

2022-07-19T19:26

2022-07-19T19:26

туризм

севастополь

михаил развожаев

туризм в крыму

общество

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Приехать в Севастополь с материка теперь можно по "единому" билету. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев."Теперь пассажирам не надо искать варианты пересадок и думать о том, как добраться на полуостров. Билет можно купить одной транзакцией: сразу на самолет в аэропорт Сочи и на автобус из/в Севастополь, Симферополь, Феодосию, Керчь. Проверил сам, система работает удобно. Автобусы, перевозящие пассажиров, рассчитаны на 43 места и включают багажное отделение", - написал губернатор.Также он анонсировал подключение стыковки в Сочи с железнодорожным транспортом.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. На фоне этого в Крым пустили дополнительные поезда и начали мультимодальные перевозки по "единому" билету. Сейчас режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля.

https://crimea.ria.ru/20220615/startovala-prodazha-edinykh-biletov-v-yaltu-i-alushtu-1123550594.html

севастополь

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2022

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севастополь, михаил развожаев, туризм в крыму, общество, транспорт