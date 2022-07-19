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Как Крым и Ямал помогают детям Донбасса - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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Как Крым и Ямал помогают детям Донбасса
Как Крым и Ямал помогают детям Донбасса - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Как Крым и Ямал помогают детям Донбасса
Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе встречи с руководителем Донецкой народной республики Денисом Пушилиным и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T09:17
2022-07-19T09:17
крым
сергей аксенов
ситуация в донбассе: новости и комментарии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе встречи с руководителем Донецкой народной республики Денисом Пушилиным и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым обсудили восстановление ДНР, развитие торгово-экономического сотрудничества и вопросы детского отдыха."Мы объединяем потенциалы наших регионов для помощи братскому Донбассу по всем направлениям. Ямал в рамках соглашения с Волновахой помогает в налаживании в городе мирной жизни, в восстановлении инфраструктуры, а Крым предоставляет уникальные возможности своего санаторно-курортного комплекса. Благодаря помощи ямальских коллег 140 детей из Волновахи уже отдыхают в Крыму, а всего за лето планируем принять 480 детей", - сообщил Аксенов.Он отметил, что группы детей из ДНР, ЛНР и освобожденных регионов Украины регулярно отдыхают и оздоравливаются в республике.Накануне на отдых в международный детский центр "Артек" приехали 50 детей из Мелитополя, они пробудут в Крыму до 5 августа. Следующая группа отправится на отдых уже на следующую, девятую, смену.
https://crimea.ria.ru/20220717/v-artek-priekhala-pervaya-gruppa-detey-iz-melitopolya-1123865597.html
https://crimea.ria.ru/20220713/aksenov-prokommentiroval-situatsiyu-s-detskim-turizmom-v-krymu-1123835047.html
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РИА Новости Крым
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крым, сергей аксенов, ситуация в донбассе: новости и комментарии, общество
Как Крым и Ямал помогают детям Донбасса

Глава Крыма Аксенов: в республике отдохнут 480 детей из Волновахи

09:17 19.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПовседневная жизнь в Мелитополе
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе встречи с руководителем Донецкой народной республики Денисом Пушилиным и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым обсудили восстановление ДНР, развитие торгово-экономического сотрудничества и вопросы детского отдыха.
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В Артек приехала первая группа детей из Мелитополя
"Мы объединяем потенциалы наших регионов для помощи братскому Донбассу по всем направлениям. Ямал в рамках соглашения с Волновахой помогает в налаживании в городе мирной жизни, в восстановлении инфраструктуры, а Крым предоставляет уникальные возможности своего санаторно-курортного комплекса. Благодаря помощи ямальских коллег 140 детей из Волновахи уже отдыхают в Крыму, а всего за лето планируем принять 480 детей", - сообщил Аксенов.
Он отметил, что группы детей из ДНР, ЛНР и освобожденных регионов Украины регулярно отдыхают и оздоравливаются в республике.
Отдых в Ялте - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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Аксенов прокомментировал ситуацию с детским туризмом в Крыму
Накануне на отдых в международный детский центр "Артек" приехали 50 детей из Мелитополя, они пробудут в Крыму до 5 августа. Следующая группа отправится на отдых уже на следующую, девятую, смену.
 
КрымСергей АксеновСитуация в Донбассе: новости и комментарииОбщество
 
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