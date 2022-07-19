https://crimea.ria.ru/20220719/kak-krym-i-yamal-pomogayut-detyam-donbassa-1123888598.html

Как Крым и Ямал помогают детям Донбасса

Как Крым и Ямал помогают детям Донбасса - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Как Крым и Ямал помогают детям Донбасса

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе встречи с руководителем Донецкой народной республики Денисом Пушилиным и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T09:17

2022-07-19T09:17

2022-07-19T09:17

крым

сергей аксенов

ситуация в донбассе: новости и комментарии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе встречи с руководителем Донецкой народной республики Денисом Пушилиным и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым обсудили восстановление ДНР, развитие торгово-экономического сотрудничества и вопросы детского отдыха."Мы объединяем потенциалы наших регионов для помощи братскому Донбассу по всем направлениям. Ямал в рамках соглашения с Волновахой помогает в налаживании в городе мирной жизни, в восстановлении инфраструктуры, а Крым предоставляет уникальные возможности своего санаторно-курортного комплекса. Благодаря помощи ямальских коллег 140 детей из Волновахи уже отдыхают в Крыму, а всего за лето планируем принять 480 детей", - сообщил Аксенов.Он отметил, что группы детей из ДНР, ЛНР и освобожденных регионов Украины регулярно отдыхают и оздоравливаются в республике.Накануне на отдых в международный детский центр "Артек" приехали 50 детей из Мелитополя, они пробудут в Крыму до 5 августа. Следующая группа отправится на отдых уже на следующую, девятую, смену.

https://crimea.ria.ru/20220717/v-artek-priekhala-pervaya-gruppa-detey-iz-melitopolya-1123865597.html

https://crimea.ria.ru/20220713/aksenov-prokommentiroval-situatsiyu-s-detskim-turizmom-v-krymu-1123835047.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, ситуация в донбассе: новости и комментарии, общество