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В Артек приехала первая группа детей из Мелитополя - РИА Новости Крым, 17.07.2022
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В Артек приехала первая группа детей из Мелитополя
В Артек приехала первая группа детей из Мелитополя - РИА Новости Крым, 17.07.2022
В Артек приехала первая группа детей из Мелитополя
На отдых в Артек приехали 50 детей из Мелитополя, об этом РИА Новости Крым сообщила директор департамента образования и науки Запорожской области Елена... РИА Новости Крым, 17.07.2022
2022-07-17T08:01
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мелитополь
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Елена Стрельченко. На отдых в Артек приехали 50 детей из Мелитополя, об этом РИА Новости Крым сообщила директор департамента образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.По словам Шапуровой, дети пробудут в Артеке до 5 августа. Следующая группа отправится в международный детский центр уже на девятую смену."Мы отправляем первую группу в Артек – это 50 детей из Мелитополя. Они пробудут в лагере до 5 августа. Следующая группа поедет уже на девятую смену, это дети из Бердянска и Энергодара", – рассказала она.Будущий артековец Вадим впервые приехал в Крым.Ранее сообщалось, что в Артеке и Орленке этим летом отдохнет около тысячи детей из Донбасса.
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мелитополь, запорожская область, мдц "артек", крым, общество
В Артек приехала первая группа детей из Мелитополя

Власти Запорожской области: более 50 детей из Мелитополя отдохнут в Артеке этим летом

08:01 17.07.2022 (обновлено: 08:17 17.07.2022)
 
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Первая летняя смена стартует в Артеке - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
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Елена Стрельченко
Елена
Стрельченко
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Елена Стрельченко. На отдых в Артек приехали 50 детей из Мелитополя, об этом РИА Новости Крым сообщила директор департамента образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.
По словам Шапуровой, дети пробудут в Артеке до 5 августа. Следующая группа отправится в международный детский центр уже на девятую смену.
"Мы отправляем первую группу в Артек – это 50 детей из Мелитополя. Они пробудут в лагере до 5 августа. Следующая группа поедет уже на девятую смену, это дети из Бердянска и Энергодара", – рассказала она.
Будущий артековец Вадим впервые приехал в Крым.
"Первое, чего я жду – это много ощущений, встречи с новыми друзьями, ну и приятного времяпровождения. Знаю, что Артек – это очень крутой и интересный детский центр. В Крым приехал в первый раз, здесь очень красиво", – поделился мыслями молодой человек.
Ранее сообщалось, что в Артеке и Орленке этим летом отдохнет около тысячи детей из Донбасса.
 
МелитопольЗапорожская областьМДЦ "Артек"КрымОбщество
 
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