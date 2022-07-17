https://crimea.ria.ru/20220717/v-artek-priekhala-pervaya-gruppa-detey-iz-melitopolya-1123865597.html

В Артек приехала первая группа детей из Мелитополя

В Артек приехала первая группа детей из Мелитополя - РИА Новости Крым, 17.07.2022

В Артек приехала первая группа детей из Мелитополя

На отдых в Артек приехали 50 детей из Мелитополя, об этом РИА Новости Крым сообщила директор департамента образования и науки Запорожской области Елена... РИА Новости Крым, 17.07.2022

2022-07-17T08:01

2022-07-17T08:01

2022-07-17T08:17

мелитополь

запорожская область

мдц "артек"

крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100995/80/1009958009_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_06fdc9d8e6090e687fbff00ba7daf225.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Елена Стрельченко. На отдых в Артек приехали 50 детей из Мелитополя, об этом РИА Новости Крым сообщила директор департамента образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.По словам Шапуровой, дети пробудут в Артеке до 5 августа. Следующая группа отправится в международный детский центр уже на девятую смену."Мы отправляем первую группу в Артек – это 50 детей из Мелитополя. Они пробудут в лагере до 5 августа. Следующая группа поедет уже на девятую смену, это дети из Бердянска и Энергодара", – рассказала она.Будущий артековец Вадим впервые приехал в Крым.Ранее сообщалось, что в Артеке и Орленке этим летом отдохнет около тысячи детей из Донбасса.

мелитополь

запорожская область

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

мелитополь, запорожская область, мдц "артек", крым, общество