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Какой сегодня праздник: 19 июля

Какой сегодня праздник: 19 июля - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Какой сегодня праздник: 19 июля

В этот день Россия получила выход к Азовскому морю, родились Эдгар Дега, Владимир Маяковский, Вахтанг Кикабидзе, Виталий Кличко, Бенедикт Камбербэтч и Сергей... РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-19T00:00

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2022-07-18T12:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В этот день Россия получила выход к Азовскому морю, родились Эдгар Дега, Владимир Маяковский, Вахтанг Кикабидзе, Виталий Кличко, Бенедикт Камбербэтч и Сергей "Звезда в шоке" Зверев.Знаменательные события19 июля 1696 года попытки Петра I пробить выход России к Азовскому морю увенчались успехом: после длительной артиллерийской атаки крепость Азов, которую тогда удерживали войска Османской империи, пала. Уже на следующий день русские отбили крепость Лютих, расположенную около устья самого северного рукава Дона. Азовская кампания Петра I достигла успехов, однако не всех целей: Крым все еще оставался под контролем Османской империи, а значит, русские корабли не могли выйти из Азовского моря в Черное.В этот день в 1900 году в Париже открылась первая линия местного метрополитена. Тогда ветка соединила Венсенский замок и Порт-Майо. Открытие произошло во время проведения Всемирной выставки, причем без всякой помпы. На сегодняшний день количество станций метрополитена, с учетом пересадочных, составляет 383, а общая длина сети – 214 километров.19 июля 1918 года вступила в силу первая российская Конституция. Высшим органом государственной власти тогда провозглашался Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов. Однако, 11 мая 1925 года Конституция 1918 года утратила силу в связи с принятием новой, которая фактически не принесла никаких изменений в политическую систему государства.В 1942 году премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль представил план, согласно которому из айсбергов хотели сделать авианосцы. Эта идея до сих пор входит в список самых масштабных проектов времен Второй Мировой войны, наряду с таким проектами как 35-метровый тысячетонный немецкий танк Ratte ("Крыса") и летающий танк СССР А-40, которые провалились. Замысел, который презентовал Черчилль и автором которого выступил ученый Джеффри Пайк, казался вполне логичным: зачем строить дорогостоящие корабли, когда можно айсберг "выровнять", построить взлетно-посадочную полосу, ангары и "воткнуть" в него двигатели. Проект выглядел так: длина 600 метров, ширина 60, высота над водой 15 метров, а осадка 150 (!) метров. Вес – два миллиона тонн. Масштабная модель 1 к 20, которую установили в озере Патриция, показала себя "жизнеспособной", однако проект закрыли, поскольку он потерял актуальность: ВВС Британии получили самолеты с увеличенной дальностью полета, а Исландия согласилась предоставить свои аэродромы союзникам.В этот день в Москве открылись Летние Олимпийские игры 1980 года. Это были первые Олимпийские игры, проведенные в социалистической стране, и первые в Восточной Европе. В них приняли участие более 5000 спортсменов.Но больше всего миру эти игры запомнились благодаря талисману – Олимпийскому мишке, созданному иллюстратором детских книг Виктором Чижиковым. На закрытии игр олимпийский символ в буквальном смысле взмыл в небо: масштабная модель с воздушными шарами под песню "До свидания, Москва" композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова улетела со стадиона имени В. И. Ленина. Исполняли песню Лев Лещенко и Татьяна Анциферова.Кто родилсяСогласно индуистским верованиям, 19 июля 3228 года до нашей эры в городе Матхура родился Кришна, верховное и изначальное проявление Бога в индуизме. 1911. Это не год, это самая известная модель пистолета Colt, созданной компанией Colt's Patent Fire-Arms Manufacturing Company, которую основал известный американский оружейник Самуэль Кольт, родившийся 19 июля 1814 года в городе Хартфорд (Коннектикут). Стоит отметить, что сам изобретатель до рождения одного из главных пистолетов начала XX века не дожил, однако его компания большинству известна именно благодаря этой культовой модели.В 1834 году в Париже родился Эдгар Дега, один из самых видных представителей импрессионистского движения во Франции. Его кисти принадлежат такие шедевры, как "Абсент" (1876 год) и "Голубые танцовщицы" (1897 год). Последняя картина хранится в Музее искусств имени А. С. Пушкина в Москве."Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я – гражданин Советского союза". Автор этих строк, Владимир Маяковский, появился на свет 19 июля 1893 года в городе Багдати Кутаисской губернии. Драматург, киносценарист, режиссер, актер, художник и редактор прожил всего 36 лет, но стал поэтической иконой начала XX века.Свои стихи Маяковский начал писать в тюрьме, куда попал по подозрению сразу в трех преступлениях: по делу о подпольной типографии, подозрению в связи с группой анархистов-экспроприаторов и в пособничестве побегу женщин-политкаторжанок из Новинской тюрьмы. В первом случае был освобожден как несовершеннолетний, по двум другим делам - из-за отсутствия улик. Несмотря на взгляды, поэта часто называли "попутчиком советской власти", хотя он называл себя пролетарским писателем. В 1934 году в Москве родился Александр Ширвиндт, советский и российский актер, театральный режиссер, сценарист, педагог и телеведущий. Художественный руководитель Московского академического театра Сатиры, Народный артист РСФСР и полный кавалер ордена "За заслуги пере Отечеством". Широкую известность он получил, сыграв во множестве картин, среди которых "Старики-разбойники", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Двенадцать стульев", "Трое в лодке, не считая собаки", "Вокзал для двоих", "Забытая мелодия для флейты".В этот день в 1938 году в Тблиси родился Вахтанг Кикабидзе, известный советский и грузинский певец, актер, режиссер и сценарист. В качестве актера большинству он полюбился благодаря бессмертной роли Валентина Мизандари, более известного как Мимино. Фильм с аналогичным названием вышел в 1977 году.В далеком селе Гужиры, Тункинского района Бурятии в 1963 году родился мальчик, родители которого, работавшие врачом и технологом на мясокомбинате, назвали его Сергеем. Сережа после школы три раза пытался поступить в ПТУ №13 Усть-Каменогорска на специальности "парикмахерское искусство, специалист по макияжу и дизайнер по одежде", но консервативная приемная комиссия не хотела, чтобы на женских специальностях учился парень.Но он своего добился. В 80-х годах Сергей Зверев попал в ряды Советской армии, где дослужится до звания старшего сержанта. Как ни странно, после службы он не оставил своих увлечений и продолжал работать парикмахером. На одном из конкурсов его заметила тренер сборной СССР по парикмахерскому искусству Долорес Кондрашова и пригласила работать в Москву.И тут, как говорится, карьера Сережи пошла "в гору". Среди его звездных клиентов были Алла Пугачева, Людмила Гурченко, Валерий Леонтьев, Богдан Титомир и многие другие. Но не только волосами интересовался Сергей Зверев, как выяснилось в 2006 году. Оказалось, что он еще и поет: в свет вышла пластинка "Ради тебя", позже альбом "Звезда в шоке…!!!". Кстати, это выражение традиционно ассоциируется именно с Сергеем Зверевым, он даже выпустил автобиографическую книгу под этим названием.Сегодня исполняется 44 года Бенедикту Тимати Карлтону Камбербэтчу, известному во всем мире британскому актеру. Наибольшую известность Камбербэтч получил благодаря роли Шерлока Холмса в одноименном сериале, который стартовал в 2010 году. Кроме того, он снялся в таких известных картинах, как "Боевой конь", "Шпион, выйди вон!", "Хоббит: неожиданное путешествие" (и в других продолжения картины, где он сыграл дракона Смауга), "Стартрек: Возмездие", "Пятая власть", "Доктор Стрэндж" и "1917".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты