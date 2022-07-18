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Российские военные уничтожили более 200 боевиков иностранного легиона - РИА Новости Крым, 18.07.2022
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Российские военные уничтожили более 200 боевиков иностранного легиона
Российские военные уничтожили более 200 боевиков иностранного легиона - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Российские военные уничтожили более 200 боевиков иностранного легиона
ВС РФ уничтожили до 250 иностранных наемников и до 60 украинских боевиков. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T13:11
2022-07-18T13:12
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ уничтожили до 250 иностранных наемников и до 60 украинских боевиков. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Пункт временной дислокации наемников была поражен в селе Константиновка ДНР. Высокоточными ракетами воздушного базирования российские военные уничтожили до 250 боевиков так называемого иностранного легиона, семь единиц бронетехники и 12 спецавтомобилей.До 60 боевиков теробороны ВСУ уничтожено в селе Витово Черкасской области. Кроме того, из строя выведены две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия.За сутки военная авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 14 пунктов управления, в том числе в районе Николаева, Новоалександровки в Запорожской области, в селе Покровском Донецкой Народной Республики.Живая сила и военная техника ВСУ поражена в 286 районах.
https://crimea.ria.ru/20220718/shoygu-otdal-prikaz-prioritetno-porazhat-dalnoboynoe-oruzhie-ukrainy-1123875643.html
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
Российские военные уничтожили более 200 боевиков иностранного легиона

Минобороны: ВС РФ уничтожили более 200 иностранных наемников и до 60 украинских боевиков

13:11 18.07.2022 (обновлено: 13:12 18.07.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота полевого вертолетного аэродрома ВС РФ на Харьковском направлении
Работа полевого вертолетного аэродрома ВС РФ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ уничтожили до 250 иностранных наемников и до 60 украинских боевиков. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
Пункт временной дислокации наемников была поражен в селе Константиновка ДНР. Высокоточными ракетами воздушного базирования российские военные уничтожили до 250 боевиков так называемого иностранного легиона, семь единиц бронетехники и 12 спецавтомобилей.
До 60 боевиков теробороны ВСУ уничтожено в селе Витово Черкасской области. Кроме того, из строя выведены две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия.
За сутки военная авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 14 пунктов управления, в том числе в районе Николаева, Новоалександровки в Запорожской области, в селе Покровском Донецкой Народной Республики.
Живая сила и военная техника ВСУ поражена в 286 районах.
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