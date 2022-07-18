https://crimea.ria.ru/20220718/rossiyskie-voennye-unichtozhili-bolee-200-boevikov-inostrannogo-legiona-1123881087.html

Российские военные уничтожили более 200 боевиков иностранного легиона

Российские военные уничтожили более 200 боевиков иностранного легиона - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Российские военные уничтожили более 200 боевиков иностранного легиона

ВС РФ уничтожили до 250 иностранных наемников и до 60 украинских боевиков. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T13:11

2022-07-18T13:11

2022-07-18T13:12

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ уничтожили до 250 иностранных наемников и до 60 украинских боевиков. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Пункт временной дислокации наемников была поражен в селе Константиновка ДНР. Высокоточными ракетами воздушного базирования российские военные уничтожили до 250 боевиков так называемого иностранного легиона, семь единиц бронетехники и 12 спецавтомобилей.До 60 боевиков теробороны ВСУ уничтожено в селе Витово Черкасской области. Кроме того, из строя выведены две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия.За сутки военная авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 14 пунктов управления, в том числе в районе Николаева, Новоалександровки в Запорожской области, в селе Покровском Донецкой Народной Республики.Живая сила и военная техника ВСУ поражена в 286 районах.

https://crimea.ria.ru/20220718/shoygu-otdal-prikaz-prioritetno-porazhat-dalnoboynoe-oruzhie-ukrainy-1123875643.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине