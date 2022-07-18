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РНКБ начинает прием заявок на автокредиты с господдержкой - РИА Новости Крым, 18.07.2022
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РНКБ начинает прием заявок на автокредиты с господдержкой
РНКБ начинает прием заявок на автокредиты с господдержкой - РИА Новости Крым, 18.07.2022
РНКБ начинает прием заявок на автокредиты с господдержкой
Банк РНКБ (ПАО) начинает выдачу автокредитов в рамках обновленной льготной государственной программы, клиенты банка могут приобрести новый автомобиль стоимостью РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T15:46
2022-07-18T15:46
рнкб (пао)
экономика
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Банк РНКБ (ПАО) начинает выдачу автокредитов в рамках обновленной льготной государственной программы, клиенты банка могут приобрести новый автомобиль стоимостью до 2 миллионов рублей в кредит со скидкой 20% или электромобиль со скидкой 35%, сообщает пресс-служба банка.Согласно условиям программы, льготным кредитом могут воспользоваться семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе находящимися под опекой или на попечительстве, включая приемных), клиенты, приобретающие авто впервые, а также работники государственных медицинских и образовательных учреждений. Кроме того, программа распространяется на автолюбителей, которые сдают свое транспортное средство (ТС) в качестве оплаты первоначального взноса по программе трейд-ин (при условии, что ТС старше 6 лет и владели им более 1 года)Государственная льгота распространяется на приобретение автомобилей марок "Лада", "УАЗ", "ГАЗ", ВИС, Моторинвест (электромобили)."Поддержка российского автомобильного рынка в текущей геополитической ситуации очень важна, и этому способствует реализация государственных программ кредитования. За весь период участия нашего банка в программах льготного автокредитования более 4 300 клиентов приобрели автомобиль по специальным условиям", - сказал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.Клиенты, которые не попадают под условия госпрограмм, могут оформить автокредиты в рамках собственных программ РНКБ: "Автостандарт" и "Автолайт".
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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рнкб (пао), экономика, общество, крым

РНКБ начинает прием заявок на автокредиты с господдержкой

15:46 18.07.2022
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтосалон. Архивное фото
Автосалон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Николай Хижняк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Банк РНКБ (ПАО) начинает выдачу автокредитов в рамках обновленной льготной государственной программы, клиенты банка могут приобрести новый автомобиль стоимостью до 2 миллионов рублей в кредит со скидкой 20% или электромобиль со скидкой 35%, сообщает пресс-служба банка.
Согласно условиям программы, льготным кредитом могут воспользоваться семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе находящимися под опекой или на попечительстве, включая приемных), клиенты, приобретающие авто впервые, а также работники государственных медицинских и образовательных учреждений. Кроме того, программа распространяется на автолюбителей, которые сдают свое транспортное средство (ТС) в качестве оплаты первоначального взноса по программе трейд-ин (при условии, что ТС старше 6 лет и владели им более 1 года)
Государственная льгота распространяется на приобретение автомобилей марок "Лада", "УАЗ", "ГАЗ", ВИС, Моторинвест (электромобили).
В прошлом году наибольшим спросом у клиентов, оформивших автокредит с господдержкой, пользовались автомобили марки "LADA", на которые пришлось более 40% всех продаж. Средняя стоимость транспортного средства, приобретаемого по льготной госпрограмме, составила порядка 1,3 миллиона рублей.
"Поддержка российского автомобильного рынка в текущей геополитической ситуации очень важна, и этому способствует реализация государственных программ кредитования. За весь период участия нашего банка в программах льготного автокредитования более 4 300 клиентов приобрели автомобиль по специальным условиям", - сказал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.
Клиенты, которые не попадают под условия госпрограмм, могут оформить автокредиты в рамках собственных программ РНКБ: "Автостандарт" и "Автолайт".
РНКБ (ПАО)ЭкономикаОбществоКрым
 
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