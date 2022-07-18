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РНКБ начинает прием заявок на автокредиты с господдержкой

РНКБ начинает прием заявок на автокредиты с господдержкой - РИА Новости Крым, 18.07.2022

РНКБ начинает прием заявок на автокредиты с господдержкой

Банк РНКБ (ПАО) начинает выдачу автокредитов в рамках обновленной льготной государственной программы, клиенты банка могут приобрести новый автомобиль стоимостью РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T15:46

2022-07-18T15:46

2022-07-18T15:46

рнкб (пао)

экономика

общество

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Банк РНКБ (ПАО) начинает выдачу автокредитов в рамках обновленной льготной государственной программы, клиенты банка могут приобрести новый автомобиль стоимостью до 2 миллионов рублей в кредит со скидкой 20% или электромобиль со скидкой 35%, сообщает пресс-служба банка.Согласно условиям программы, льготным кредитом могут воспользоваться семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе находящимися под опекой или на попечительстве, включая приемных), клиенты, приобретающие авто впервые, а также работники государственных медицинских и образовательных учреждений. Кроме того, программа распространяется на автолюбителей, которые сдают свое транспортное средство (ТС) в качестве оплаты первоначального взноса по программе трейд-ин (при условии, что ТС старше 6 лет и владели им более 1 года)Государственная льгота распространяется на приобретение автомобилей марок "Лада", "УАЗ", "ГАЗ", ВИС, Моторинвест (электромобили)."Поддержка российского автомобильного рынка в текущей геополитической ситуации очень важна, и этому способствует реализация государственных программ кредитования. За весь период участия нашего банка в программах льготного автокредитования более 4 300 клиентов приобрели автомобиль по специальным условиям", - сказал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.Клиенты, которые не попадают под условия госпрограмм, могут оформить автокредиты в рамках собственных программ РНКБ: "Автостандарт" и "Автолайт".

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), экономика, общество, крым